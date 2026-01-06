Ayatollah Khamenei amewashinda maadui katika kila vita / Wafuasi wa Imam Hussein (a.s) daima wamesimama dhidi ya dhuluma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Seneta Raja Nasir Abbas Jafri, Rais wa Baraza la Wahdat Muslimin Pakistan, alisema:

“Tunakusudia kuwasilisha mtazamo wetu kwa watu wa Pakistan; nchi inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na nafasi ya Bunge la Kitaifa na Seneti imedhoofika. Baada ya marekebisho ya 26 na 27 ya katiba, imani ya umma katika muundo wa kisiasa imepotea, na wananchi wa Pakistan wanakandamizwa na ukosefu wa ajira na kupanda kwa gharama za maisha.”

Akirejelea hali ya usalama na uchumi wa nchi, alisema:

“Hakuna dalili za kuimarika kwa usalama wala uchumi nchini Pakistan. Katika jimbo la Punjab, mamia ya watu wameuawa katika makabiliano na polisi, na maelfu ya raia wasio na hatia wako magerezani. Nchi inahitaji serikali itokanayo na kura halisi za wananchi, na tuko tayari kwa mazungumzo ili kuitoa nchi kwenye mgogoro.”

Raja Nasir pia alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu miundombinu ya Karachi na kusema:

“Tunasikitika pamoja na familia ambazo wapendwa wao wamepoteza maisha kwa kuanguka kwenye barabara zilizoharibika na mifereji ya maji taka iliyo wazi. Karachi ni moyo wa uchumi wa nchi, na wakazi wake wanapaswa kupata huduma na miundombinu bora. Kwa bahati mbaya, rushwa imekuwa jambo la kawaida, hata kama ni wajibu, na watawala wanapaswa kuwajibishwa.”

Alitangaza kuwa:

“Harakati ya Kulinda Pakistan” itafanya maandamano ya kitaifa tarehe 8 Februari, na sambamba na hilo, siku ya maombolezo (siku nyeusi) itaadhimishwa ndani na nje ya nchi.

Rais wa Baraza la Wahdat Muslimin Pakistan aliendelea kusema:

“Mfumo wa mahakama nchini umepooza, na kuendelea kumshikilia mwanzilishi wa chama cha Tehreek-e-Insaf gerezani ni uadui dhidi ya nchi. Watu wasio na hatia wanahukumiwa adhabu nzito, na adhabu hizi za kidhalimu hazikubaliki.”

Akizungumzia matukio ya kimataifa, alisema:

“Kilichotokea Venezuela ni cha kusikitisha; waziri mkuu wetu amempendekeza mtu apate Tuzo ya Nobel ilhali alihusika katika utekaji nyara wa rais aliyechaguliwa wa nchi hiyo na familia yake. Viongozi wa Pakistan wanapaswa kulaani vikali hatua za Donald Trump. Trump hata alivunja katiba ya nchi yake mwenyewe.”

Raja Nasir aliongeza:

“Iran pia ilitishiwa kushambuliwa. Kupitia mazungumzo, Iran ilidanganywa, kisha mashambulizi yakafanywa kupitia utawala wa Kizayuni. Katika vita vya siku kumi na mbili, Israel ilishindwa, na hata huko Gaza haikuweza kuishinda Hamas. Leo, Marekani na Israel wameshindwa kutimiza malengo yao katika eneo hili.”

Akirejelea kampeni za vyombo vya habari dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema:

“Madaraka ya kikoloni ya dunia yanaeneza propaganda za uongo dhidi ya Ayatollah Khamenei, na kudai kuwa wale wanaotamani shahada wanakimbia, ilhali madai haya ni ya uongo mtupu. Imam Khamenei amewashinda maadui katika kila vita. Wafuasi wa Imam Hussein (a.s.) daima wamesimama dhidi ya dhuluma.”