Utawala wa Kizayuni: “Kabla ya kushambulia Iran, lazima kwanza kudhoofisha Hizbullah / Kaskazini lazima itulie ndipo iwezekane kuivamia Iran!”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Alon Ben-David, mchambuzi wa kijeshi wa Channel 13 ya Israel, katika ripoti yake alisisitiza kwamba: "Nyuma ya pazia, kuna sehemu mbili ambazo bado hazijaelezeka kwa Israel: Lebanon na Iran." Alionya kuwa Tel Aviv "hatafika muda mrefu bila kukabiliana na awamu mpya za mzozo."

Kulingana na ripoti ya Al-Akhbar, Ben-David alitaja "uwezo wa ajabu wa Hizbullah kujiimarisha tena licha ya mashambulio makali," na kuashiria kuwepo kwa mitiririko miwili ndani ya Hizbullah: moja inayosukuma kujibu mara moja, na nyingine inayopendelea kuepuka konfronti kubwa ambayo inaweza kuchoma mitaa ya Lebanon.

Hata ndani ya Israel, mjadala sawa unafanyika: baadhi wanapendelea kuongezwa hatua kwa hatua, wengine wanapendelea "vita fupi na lililopunguzwa" ili kudhoofisha Hizbullah na kutoa nafasi kwa serikali ya Lebanon ili kulivua silaha kundi hilo.

"Kaskazini lazima kutulia kabla ya kushambulia Iran"

Sehemu muhimu ya kauli ya Ben-David ni hii: "Kama Israel ina nia ya kushambulia Iran, lazima kwanza kushughulikia Hizbullah. Lazima tutilie shaka upande wa kaskazini kabla ya kushughulikia tishio la Iran; Israel haiwezi kuingia vita na Iran wakati Hizbullah ikitengeneza tishio moja kwa moja kutoka kaskazini."

Aliongeza kuwa hofu kubwa ya Tel Aviv ni "mwendo wa haraka wa Iran kuunda tena makombora ya ardhini-kwenda-ardhini," na akirejelea vyanzo vyenye habari, alisema: "Tayari tumebaki miezi michache tu kabla ya Iran kurejea kwenye hifadhi zake za makombora kabla ya mashambulio ya Juni 12."

Kamanda wa zamani wa kaskazini: Suluhisho la kisiasa halifanyi kazi

Eyal Ben-Reuven, kamanda wa zamani wa Jeshi la Kaskazini la Israel, katika mahojiano na Israel News 24, alisema: "Suluhisho la kisiasa halijaleta matokeo yoyote" na aliitaka njia ya "akili." Alisisitiza kuwa Israel haitaki vita vya ndani Lebanon, lakini "hatua ya baadaye, operesheni ya kijeshi haiwezi kuepukika."

Ben-Reuven alitaja uwezekano wa kufanya operesheni za lengo maalumu kama "kumuua Sheikh Naim Qassem," na kusema: "Hatuwezi kuendelea na hali ya sasa tukikaa kimya na kuzoea."

Miji ya kaskazini mwa Israel iko hatarini kufilisika

Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti tena kuhusu hali ya dharura ya miji ya kaskazini mwa Israel. Sasson Gueta, mwanachama wa Knesset, alisema kwa Channel 12 kwamba mji wa Kiryat Shmona "uko katika hali ya kufilisika karibu kabisa."

Alieleza: "Wiki moja iliyopita, saa sita jioni nilifika mjini; mitaa ilikuwa giza, mji ulikuwa umekauka kabisa, kituo cha biashara kilikuwa gizani kabisa na maduka yote yamefungwa. Marafiki zangu wanatafuta nyumba katikati mwa nchi kwa sababu hakuna mtu anayetaka kukaa hapa. Serikali haikuonyeshi msaada wowote na hakuna anayeweza kushughulikia hali hii tena: vita vipya, mabomu, hofu ya kudumu."