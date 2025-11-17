Mkutano wa Kundi la Viongozi wa Kidini wa Kishia na Askofu Mkuu Mpya wa Washington

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kundi la Maulamaa wa Kishia limekutana na Robert Walter McElroy, Kardinali na Askofu Mkuu mpya wa Washington, kwa lengo la kuimarisha mahusiano kati ya Waislamu na Wakristo na kupanua mazungumzo ya baina ya dini. Kikao hiki kilifanyika katika mazingira ya urafiki na heshima, kikisisitiza ushirikiano katika maadili ya pamoja, masuala ya uhamiaji, na utambulisho wa kidini wa kizazi kipya.

Maulamaa wa Kishia walisisitiza kuwa mazungumzo ya kidini yanaweza kuwa nyenzo madhubuti ya kuleta uelewano, amani na haki ya kimataifa, na wakabainisha umuhimu wa nafasi ya viongozi wa dini katika kupunguza mvutano wa kitamaduni na kijamii katika jamii zenye dini tofauti. Askofu Mkuu wa Washington pia alieleza matumaini yake kwamba uhusiano huu utafungua njia ya kuendeleza miradi ya pamoja ya kitamaduni na kielimu kati ya Waislamu na Wakristo.

Mkutano huu umepokelewa vyema na vyombo vya habari vya kidini duniani na umetajwa kama mfano mzuri wa ushirikiano wa baina ya dini. Wataalamu wameliona tukio hili kuwa ni kielelezo cha kuimarisha amani na maelewano kati ya dini mbalimbali katika jamii za kimataifa.