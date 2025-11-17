Kukanselishwa kwa Kikao cha Mahakama cha Netanyahu kwa Sababu za Usalama Zisizojulikana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Al Jazeera, Shirika la Utangazaji la Redio na Televisheni la utawala wa Kizayuni lilitangaza kwamba kikao cha mahakama cha Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala vamizi, kuhusiana na kesi za ufisadi, ambacho kilipangwa kufanyika Jumatano, kimefutwa kwa sababu ya suala lisilojulikana la kiusalama.

Chombo hiki rasmi cha habari cha utawala wa Kizayuni hakikutoa maelezo zaidi kuhusu suala hili la kiusalama.

Vyanzo vya Kiebrania vilitangaza kwamba Netanyahu alifika katika mahakama ya Tel Aviv leo Jumatatu asubuhi kwa ajili ya kuendelea na kikao chake cha kesi ya ufisadi wa kifedha inayojulikana kama "1000", na kabla ya kuanza kwa kikao, alitoa bahasha kwa majaji na kusema kwamba kuna "suala la kiusalama" Jumatano.

Netanyahu aliwaomba majaji kusoma barua yake ya siri, na baada ya kuipitia, walikubali ombi lake, na kikao cha mahakama kilichopangwa kufanyika Jumatano kilifutwa.

Inafaa kutajwa kwamba kesi za ufisadi wa kifedha zimemwekea kivuli kizito juu ya shughuli za kisiasa za Netanyahu kwa miaka mingi, na sasa, wakati awamu nyeti za kisheria zinakaribia, anatumia kila fursa, hasa kurefusha Vita vya Gaza, ili kuepuka matokeo ya hukumu ya mwisho ya mahakama.