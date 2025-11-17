Hadithi ya vita vya siku 12 iwe kipaumbele kwa wachapishaji na waandishi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (as) -ABNA-, Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limeeleza katika taarifa yake ya kuadhimisha Wiki ya Kitabu na Usomaji kwamba kitabu ni mojawapo ya misingi muhimu ya nguvu zisizo za kijeshi za taifa.

Taarifa hiyo inasema: Kitabu bado ni chombo kikuu cha kuzalisha na kusambaza maarifa, tamaduni na utambulisho wa Kiislamu–Kiirani, na nafasi yake ya kimkakati katika kulinda fikra za jamii, hasa kizazi kipya, inapaswa kuzingatiwa zaidi kuliko awali.

Imetolewa kwa wazi kwamba: Kuimarisha anga la kitamaduni la Mapinduzi kunahitaji kuzalisha na kusambaza vitabu vinavyotokana na maarifa ya Qur’ani, historia ya Iran, na mafanikio ya Mapinduzi ya Kiislamu. Kuripoti matukio muhimu kwa uhalisia na kwa usahihi, kama vile Ulinzi Mtakatifu na upinzani wa taifa la Iran, ni vipaumbele vya maudhui vinavyoweza kuimarisha ari ya upinzani na kujiamini kitaifa katika jamii.

Taarifa hiyo pia inaangazia umuhimu wa kuhuisha maisha ya mashahidi na mashujaa wa taifa kupitia maandiko, ikizingatiwa kama hatua ya kimkakati ya kutoa mifano na kuongoza kitamaduni kizazi kijacho.

Aidha, licha ya kuenea kwa teknolojia mpya, kitabu lazima kimbakie msingi wa kuzalisha maudhui katika anga ya kitamaduni ya taifa. Kutumia vyema zana za kidijitali katika kusambaza vitabu kumepewa uzito wa kimkakati kama njia ya kukabiliana na vita vya maarifa vya adui.

Mwisho, Wiki ya Kitabu na Usomaji inachukuliwa kama fursa ya kufafanua upya nafasi ya kitabu katika kuimarisha nguvu zisizo za kijeshi za Jamhuri ya Kiislamu. Taarifa inaangazia umuhimu wa kuhamasisha wasomi wa kitamaduni kuzalisha kazi bora, za kuaminika na zenye mustakabali, zinazoendana na mahitaji ya wasomaji, na kuandaa kuelewa dhana na mahitaji ya ujenzi wa utamaduni wa Kislamu wa kisasa.

Hakika, moja ya matukio makuu na yenye mafundisho muhimu katika historia ya kisasa, ambayo inaweza kuwa kipaumbele kwa wachapishaji na waandishi wenye ujuzi na uwezo wa taifa, ni Ulinzi Mtakatifu wa siku 12 dhidi ya vita vya kigaidi vilivyofanywa na muungano wa Marekani, utawala wa Kizayuni na wafuasi wao wa Magharibi na wa kikanda. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, matukio haya yamefungua njia kwa wananchi wote, hasa vijana wenye ari ya kuilinda Mapinduzi na taifa la Kiislamu.