Kiongozi wa Waislamu wa Senegal amekamatwa mjini New York; Jumuiya ya Waislamu wa Afrika Magharibi imepata mshtuko, sasa inafanya jitihada ili aachiwe

Kwa mujibu wa Taarifa ya Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Huko New York, kukamatwa kwa Imamu El-Hadji Hadi Thioob, kiongozi wa Jumuiya ya Waislamu wa Afrika Magharibi, kumeibua woga mkubwa miongoni mwa wahamiaji wa Kiafrika na wakatibu wa hImamuaki za wahamiaji. Kiongozi huyu wa kieneo mwenye umri wa miaka 63 kutoka Senegal, alikamatwa mwanzoni mwa Oktoba nyumbani kwake katika eneo la Bronx na maafisa wa Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani na kisha kupelekwa katika Mahakama ya Wahamiaji ya Shirikisho huko Manhattan. Thioob, ambaye hakukuwa na hali halali ya kisheria wakati wa kukamatwa, alisaini makubaliano ya kuondoka kwa hiari, lakini kwa mujibu wa wakili wake, hatua hii ilifanyika bila mkalimani na katika hali ya kutokuwa wazi na yenye shinikizo.

Baada ya kukamatwa, Thioob alipelekwa katika kituo kikubwa zaidi cha kizuizi cha wahamiaji mashariki mwa Marekani, Delaney Hall. Viongozi wa kidini na wanaharakati wa haki za wahamiaji huko New York wanajitahidi kuwasilisha maombi ya kisheria ili kudai kuachiliwa kwake, na pia kuangalia kama yuko hatarini kufanyiwa unyanyasaji au hatari nyingine baada ya kuachiliwa na kurudishwa Senegal.

Jumuiya ya Waislamu wa Afrika Magharibi huko New York imeathirika sana na kukamatwa kwake. Imamu Thioob, ambaye miaka thelathini iliyopita alianzisha msikiti mdogo wa eneo la Bronx, Jamhiyatu Ansarudeen-Deen, ulikua kituo kikuu kwa wahamiaji wa Afrika Magharibi huko New York na kushirikiana na mahali mengine ya ibada na taasisi za kidini na kati ya dini mbalimbali. Kutokuwepo kwake, hasa katika sala ya Ijumaa, kumeacha pengo kubwa la kiroho miongoni mwa wanajumuiya.

Imamu Omar Nias, mshirika wa Thioob katika usimamizi wa msikiti, alisema kuwa kutokuwepo kwa mwalimu huyu mwenye uzoefu wa Qur’ani na kiongozi wa kiroho kumeacha pengo kubwa, na kuendesha msikiti bila yeye kumekuwa changamoto. Hata hivyo, wanajumuiya bado wanaendelea kuwakaribisha wahamiaji Waislamu na wanangoja kwa hamu kuachiliwa kwa imamu wao.

Wakili wake, Marissa Joseph, ameeleza kuwa kupitia kuwasilisha maombi ya kisheria ya kuachiliwa haraka, itakuwa na uwezekano wa kisheria kuangalia halali ya kukamatwa kwake na haki yake ya kufanya mahojiano ya hatari kabla ya kurudishwa Senegal. (Mahojiano haya hufanyika kabla ya kutolewa kwa mtu ambaye hana hali halali Marekani, ambapo afisa wa wahamiaji anamhoji ili kuamua kama kurudishwa kwake nchi yake kungeweka maisha, uhuru au usalama wake hatarini.)

Afraba Tembedad, mwanachama wa Kituo cha Kiislamu Bronx, alimtambulisha Thioob kama mmoja wa viongozi wa kwanza wa Jumuiya ya Waislamu wa Afrika Magharibi waliotengeneza nafasi za kidini kwa Waislamu wapya na kuwaongoza na kuwafundisha. Thioob anazungumza Kifaransa, Kiingereza, Kiarabu na Kiswahili cha Senegal, na mara nyingi anasaidia Waislamu wapya.

Licha ya hofu na wasiwasi, msikiti wa Jamhiyatu Ansarudeen-Deen unaendelea na huduma zake kwa wahamiaji na unasisitiza dhamira yake ya kuwakaribisha wahamiaji hata wale wasio na hali halali. Imamu Nias alisema: "New York ni jiji la wahamiaji, na tunapaswa kuwaachia wanaotarajia kutimiza ndoto zao nchini Marekani."