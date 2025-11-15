Majibu ya Trump kwa Ufichuzi wa Wanademokrasia Dhidi Yake Kuhusu Kesi ya Epstein

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu tovuti ya Kimarekani ya Axios, Donald Trump alitangaza katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba ataamuru Wizara ya Sheria kuchunguza uhusiano wa Jeffrey Epstein (bilionea mwenye sifa mbaya na kiongozi wa genge la ulanguzi wa wasichana wadogo) na Bill Clinton na watu wengine kadhaa.

Katika ujumbe wake, Trump alisema kuwa Wanademokrasia wanatumia kesi ya Epstein kugeuza mawazo ya umma kutoka kwa kushindwa kwa kisiasa kwa Chama cha Kidemokrasia katika masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa serikali ya shirikisho.

Alisema atamwomba Mwanasheria Mkuu na Wizara ya Sheria pamoja na FBI kuchunguza uhusiano wa Epstein na Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, na Benki ya JPMorgan Chase.

Matamshi haya ya Trump yalikuja baada ya Wanademokrasia katika Baraza la Wawakilishi la Marekani kuchapisha barua pepe ambazo wanadai zinaonyesha kwamba Trump alikuwa anajua kuhusu unyanyasaji wa kingono wa Epstein kwa wasichana walio chini ya umri wa miaka.