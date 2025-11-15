Mlipuko Mkubwa Watikisa Eneo la "Al-Mezzeh" la Damascus

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Russia Al-Yaum (Urusi Leo), vyanzo vya ndani vimeripoti kusikika kwa sauti za milipuko mikubwa katika eneo la Al-Mezzeh huko Damascus.

Baadhi ya vyanzo vimehusisha milipuko hiyo na uwezekano wa shambulio la ndege isiyo na rubani (drone).

Sauti za magari ya dharura zinasikika eneo hilo, na kulingana na ripoti za vyombo vya habari, mwanamke mmoja mwenye umri wa karibu miaka thelathini amefariki katika tukio hilo na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Mlipuko ulitokea karibu na Msikiti wa “Al-Rahman”.

Shirika rasmi la habari la Syria pia lilitangaza kuwa mlipuko umetokea Al-Mezzeh, Damascus, na mamlaka inachunguza vipimo vya tukio hili.