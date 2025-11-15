Tone kutoka Nahjul-Balagha 27 | Kuheshimu Hadhi ya Imamu ni Nini?

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu katika siku ya kwanza ya mwaka mpya 1404 Shamsia Hijria, katika mkutano wake na maelfu ya watu kutoka makundi mbalimbali ya jamii, alirejea kushindwa kwa maadui katika kuwatenga watu na mambo ya kimaanawi. Alisema kuwa siku za mwanzo wa mwaka huu ni za Amirul-Mu’minin (AS), kilele cha uadilifu, uchamungu na uvumilivu; na kwamba taifa la Iran na mataifa ya Kiislamu yanapaswa kurejea katika Nahjul-Balagha ili kunufaika na mafundisho ya Imam Ali (AS) – bora wa wanadamu baada ya Mtume (SAW).

Akasema pia kuwa wahusika wa sekta ya utamaduni wanapaswa kulipa kitabu hiki cha thamani kipaumbele maalumu katika kukisoma na kukifundisha.

Wito wa Ayatullah Khamenei kuhusu kuzingatia Nahjul-Balagha unatolewa katika kipindi ambacho Iran na ulimwengu wa Kiislamu – hususan jamii za wafuasi wa Ahlul-Bayt (AS) – zinapitia mazingira magumu na nyeti.

Kwa kuzingatia msisitizo huu wa Kiongozi Mkuu, Shirika la Habari la ABNA mwaka huu limeamua kutoa umuhimu maalumu kwa kusambaza mafundisho ya Nahjul-Balagha. Kwa sababu hii, Hujjatul-Islam wal-Muslimin “Muhammad Namazi”, mwalimu wa Hawza na mtafiti wa Nahjul-Balagha, katika mfululizo wa video, anafafanua nafasi na elimu iliyomo ndani ya Nahjul-Balagha.

Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin

Tunadumisha mfululizo wa vikao vya urafiki na utambuzi wa Nahjul-Balagha – inshaAllah – kwa kuendelea na Hikima ya 252.

Katika siku za karibu na Eid al-Ghadir, sote tuko katika jitihada za kuadhimisha tukio hili kubwa ambalo ndani yake Imamu aliteuliwa na cheo cha Uimamu kutambulishwa kwa watu. Hivyo swali ni: Kuadhimisha Uimamu ni nini? Kuheshimu hadhi ya Imamu ni lipi?

Katika hikima hii, jibu limetolewa.

Tawassul zetu, ziara zetu, sherehe zetu, vituo vya kuwapa watu sharubati au juisi—vyote ni wajibu wa kimapenzi. Lakini katika hikima hii, Anasema:

“FARADALLĀHU Ṭ-ṬĀʿATA TAʿẒĪMAN LIL-IMĀMAH”

Yaani: “Mungu amefaradhisha utiifu kwa Imamu kama njia ya kumheshimu Imamu.”

Hivyo basi, asiye mtii Imamu, ni kana kwamba hajatekeleza jukumu kuu la kumheshimu Imamu.

Kwa hiyo, utiifu kwa Imamu ndio kuadhimisha Uimamu.

Jinsi ya Kumtii Imam

Imamu katika Hikima ya 147 anasema kuwa ni kupitia elimu, mtu hupata uwezo wa kutii:

“YAKSIBU Ṭ-ṬĀʿATA…”

Kwa elimu na maarifa mtu hupata uwezo wa kumtii Imam katika maisha yake, na baada ya kifo chake hubaki na jina jema kwa sababu alifuata mafunzo ya Maʿsūm.

Kwa hiyo, ikiwa tutafanya mambo mengi lakini hatumtii Imamu, basi hatujamadhimisha Imamu.

Hadithi nyingi za fadhila za Imamu zimetolewa ili kututambulisha hadhi yao, ili tuutambue wajibu wetu—ambao ni utiifu.

Matokeo ya Kutii

Amirul-Mu’minin (AS) anasema katika khutba ya 156:

“IN ATPUMŪNĪ FA-INNĪ ḤĀMILUKUM… ʿALĀ SABĪL AL-JANNAH.”

“Mkinitii, nitawabeba na kuwaongoza katika njia ya Peponi.”

Hata kama ni ngumu, hata kama ina majaribu—bado ni lazima kutii.

Na elimu ya kumtii Imamu itatoka wapi?

Kutoka katika maneno ya Maʿsūm, na miongoni mwa vyanzo vya karibu zaidi ni Nahjul-Balagha—ambacho ndani yake mtu hupata nuru ya maneno ya Imamu na njia ya utiifu.

Imam anasema: “INNĪ ḤĀMILUKUM” — “Mimi nitakubebeni na kuwapeleka.”

Vizuizi vinne vya Kupata Elimu ya Imamu

Katika Hikima ya 147, Imamu anataja vizuizi vinne vya watu kushindwa kupata elimu ya Imamu:

1. Wanotumia elimu ya dini kwa ajili ya dunia

Wanafanya dini kuwa chombo cha kupata mali, cheo, au kujiona juu ya watu.

2. Wanaotii haki lakini hawana basira

Wanatiii, lakini kwa kudanganywa na shaka au propaganda ndogo wanatetereka mara moja.

3. Wanaofuata matamanio

Wameruhusu shahwa zao kuwa kiongozi wa maisha yao.

4. Wenye kujilimbikizia mali

Upendo wa dunia unawazuia kupokea nuru ya elimu ya Imamu.

Imamu anasema kuwa watu wa aina hizi hawawezi kuwa walinzi wa dini; bali huwa kama wanyama tu, kwa sababu hawawezi kupokea hazina ya elimu aliyobeba.

Kwa hiyo, vizuizi hivi vinne vinapaswa kuondolewa ili mtu aweze kupokea elimu ya Imamu, kisha utiifu, na hivyo kuweza kuutukuza Uimamu na kuadhimisha Ghadir kikamilifu.

Was-Salaamu ‘Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh