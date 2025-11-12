Je, utawala au ushawishi wa Shetani juu ya watu wasio na imani unalingana na uadilifu wa Mungu?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-: Jibu la swali hili limeelezwa katika Aya ya 27 ya Sura Al-A‘raf, ambayo kwa kweli ni jibu kwa hoja muhimu inayosema: Ikiwa mtu akasema, "Jinsi gani Mungu Mwenye Haki na Mwenye Rehema amemuweka adui (Shetani) kuwa na mamlaka juu ya binadamu, adui ambaye hana usawa wowote naye, anayekwenda kila mahali anavyotaka bila mtu kuhisi uwepo wake, hata kulingana na baadhi ya riwaya akienda ndani ya binadamu kama mtiririko wa damu katika mishipa? Je, hili linaendana na haki ya Mola?"

Aya inajibu swali hili ikisema:



إِنّا جَعَلْنَا الشَّیاطینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذینَ لایُؤْمِنُونَ

"Tumeweka shetani kuwa waziri na mlezi wa wale wasioamini"

Maana yake ni kwamba shetani haitaweza kuingia ndani ya roho na moyo wa mtu yeyote ambaye hajafungua moyo wake kwake, kwa maneno mengine hatua za kwanza huanzishwa na binadamu mwenyewe, naye ndiye anayemruhusu shetani kuingilia “nchi” ya mwili wake. Hivyo basi, wale wanaofunga milango ya roho yao dhidi ya shetani, hawawezi kumruhusu kuingia ndani yao.

Aya nyingine za Qur’an zinathibitisha ukweli huu. Katika Sura An-Nahl (16:100) tunasoma:

"Mamlaka yake ni juu ya wale wanaomchagua na wale wanaomshirikisha."

Hii inaonyesha kwamba shetani anakuwa na mamlaka juu ya wale wanaompenda na kumchagua kuwa mlezi wao.

Vilevile katika Aya ya 42 ya Sura Al-Hijr tunasoma:

"Wewe hutaweza kuwatawala waliotumikia wangu isipokuwa wale wanaokufuata kati ya wanyonga."

Kwa maneno mengine: ingawa hatuioni shetani na wasaidizi wake, lakini athari na dalili za uwepo wao zinaonekana.

Kila pale ambapo mahusiano ya dhambi yanatokea,

Kila pale ambapo vifaa vya dhambi viko tayari,

Kila wakati tamaa za kidunia na tamaa za mapambo zinapoibuka,

Kila pale ghadhabu na hasira zinapochomoza,

uwepo wa shetani unadhihirika, na kwa namna fulani mtu anaweza kusikia “sauti ya shubhu” zake kwa moyo wake na kuona athari zake kwa macho ya kiroho.

Kuna riwaya ya kuvutia kutoka kwa Imam Baqir (a.s) inayoeleza:

“Wakati Nuhu alitimiza laana yake kwa watu wake (na Mungu aliwaleta mafuriko na kuwaua wote), Iblis alimjia akasema: 'Una haki kwangu ambayo nataka kulipiza!'

Nuhu alishangaa akasema: 'Ni vigumu sana kuwa na haki kwako, ni haki gani?'

Iblis alisema: 'Hii ni laana uliyoweka juu ya watu wako na kuwaangamiza wote, na hakuna aliyehifadhiwa ili nimwongoze; kwa hiyo nimepumzika hadi vizazi vingine vitakapoinuka na mimi kuanza kuwashusha kwenye upotovu.'

Nuhu aliuliza: 'Sasa unataka kulipiza nini?'

Iblis akasema: 'Kumbuka mimi katika hali tatu:

Wakati ghadhabu inakukumba, kumbuka mimi. Wakati unatoa hukumu kati ya watu wawili, kumbuka mimi. Wakati uko peke yako na mwanamke mgeni bila mtu yeyote, kumbuka mimi.'”

Marejeo ya vyanzo:

Al-Kafi, Juzuu 2, Uk. 440, Hadithi 1; Juzuu 8, Uk. 113, Dar al-Kutub al-Islamiyah Bihar al-Anwar, Juzuu 11, Uk. 318; Juzuu 60, Uk. 222 Tafatiri: Tafsir Namunah, Ayatollah al-Uzma Makarem Shirazi, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Toleo la 32, Juzuu 6, Uk. 165

Hivyo basi, mamlaka ya shetani haikubaliki bila idhini ya binadamu mwenyewe, na hiari ya binadamu ndiyo msingi wa uwiano wa haki na adilifu ya Mungu.