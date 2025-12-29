Mkwamo katika Bunge la Iraq; mizani ya kisiasa yameelemea kwa Waislamu wa Kishia na Wakurdi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kikao cha kwanza cha muhula mpya wa Baraza la Wawakilishi la Iraq kwa ajili ya kumchagua Spika wa Bunge na manaibu wake wawili kinafanyika leo Baghdad, huku kambi ya kisiasa ya Kisunni ikikabiliwa na migawanyiko na mivutano isiyokuwa ya kawaida. Hali hii imeufanya mchakato wa kufikia mwafaka juu ya mgombea wa urais wa Bunge kuwa mgumu zaidi na kuongeza hatari ya mkwamo wa kisiasa wa mapema.



Migawanyiko ya ndani katika miungano mikubwa ya Kisunni, hususan ndani ya mfumo wa “Baraza la Kisiasa la Taifa”, imesababisha kila kundi kushikilia mgombea wake binafsi. Matokeo yake, macho yameelekezwa zaidi katika misimamo ya “Mfumo wa Uratibu wa Kishia” pamoja na vyama vya Kikurdi, kama wahusika wakuu wenye uwezo wa kuamua hatima ya uchaguzi huu.



Migawanyiko katika miungano ya Kisunni

Kwa mujibu wa ripoti ya Al-Ain, katika moja ya maendeleo muhimu, muungano wa “Al-Hakimiyya – Al-Tashri’” unaoongozwa na Khamis al-Khanjar umepata pigo kubwa. Wabunge wawili mashuhuri, Salem Matar al-Issawi na Ziyad al-Janabi, wametangaza rasmi kujiondoa kwenye muungano huo, hatua ambayo imebadilisha kwa kiasi kikubwa mizani ya ndani ya muungano huo kuelekea kikao cha Bunge.



Vyanzo vilivyo karibu na mkondo huo vimeeleza kuwa kujiondoa huko kulitokana na kupinga mtindo wa maamuzi ya mtu mmoja mmoja na kulazimishwa kwa uteuzi wa Haibat al-Halbousi kama mgombea wa urais wa Bunge, bila kufikiwa kwa mwafaka wa ndani na bila kuzingatia mizani ya nguvu ndani ya muungano, kwa mujibu wa wakosoaji.



Ushindani wa wagombea na msimamo wa “Al-Azm”

Kwa upande mwingine, muungano wa “Al-Azm” kupitia taarifa rasmi umekataa vikali wazo lolote la kuondoa au kubadilisha mgombea wake, na kusisitiza kuwa Muthanna al-Samarrai ndiye chaguo pekee la mwisho la muungano huo kwa wadhifa wa Spika wa Bunge. Muungano huo umeeleza kuwa uteuzi huo unaendana na haki za kikatiba na makubaliano ya kisiasa, na umetangaza kuendelea na ushindani.



Naye Al-Samarrai, katika mkutano na waandishi wa habari, amesisitiza kuwa si wagombea wote waliotajwa wanaakisi matakwa ya Baraza lote la Kisiasa la Taifa, bali baadhi yao ni wawakilishi wa vyama maalumu. Hata hivyo, muungano wa Al-Azm umetangaza rasmi jina lake kwa kikao cha leo cha Bunge.



Nafasi ya kuamua ya Waislamu wa Kishia na Wakurdi

Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa mtawanyiko na migawanyiko katika kambi ya Kisunni umeipa nafasi kubwa zaidi ya kujadiliana “Mfumo wa Uratibu wa Kishia” pamoja na vyama vya Kikurdi. Mfumo wa Uratibu unaonekana kutojikita zaidi kwenye majina ya watu binafsi, bali unatafuta dhamana za wazi za kisiasa kutoka kwa wagombea. Katika muktadha huu, baadhi ya uchambuzi unaonyesha kuwa mtazamo kuelekea Al-Samarrai unaonekana kuwa na gharama ndogo ya kisiasa ikilinganishwa na wagombea wengine.



Katika upande wa Kikurdi, vyama vya Kurdistan vinachukuliwa kuwa “mzani mzito” wa mlinganyo huu. Chama cha Kidemokrasia cha Kurdistan kinaunga mkono mgombea atakayehakikisha kuendelezwa kwa makubaliano na Erbil, ilhali Umoja wa Kizalendo wa Kurdistan umechukua msimamo unaonyumbulika zaidi na wa kihalisia katika suala la urais wa Bunge.



Kwa ujumla, wakati ambapo Waislamu wa Kisunni wameshindwa kufikia mwafaka juu ya mgombea mmoja, mustakabali wa urais wa Bunge la Iraq umefungamana zaidi kuliko wakati mwingine wowote na maamuzi pamoja na hesabu za kisiasa za Waislamu wa Kishia na Wakurdi; uamuzi ambao unaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa mwingiliano wa kisiasa katika muhula mpya wa Baraza la Wawakilishi.