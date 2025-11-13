Kufanyika kwa Mazoezi ya Ulinzi wa Anga nchini Venezuela

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Euronews, Venezuela imeanza mazoezi makubwa ya kijeshi tangu Jumanne kwa lengo la kulinda anga ya nchi hiyo dhidi ya uvamizi wowote unaowezekana kutoka nje. Jeshi, vikosi vya wananchi na polisi wanashiriki katika mazoezi haya.

Vladimir Padrino López, Waziri wa Ulinzi wa Venezuela, alisema wakati wa mazoezi hayo huko Caracas: "Bila kujali aina, ukali au ukubwa wa tishio, tumeazimia kulinda nchi yetu."

Majaribio haya ya kijeshi yanafanyika wakati ambapo mvutano kati ya Caracas na Washington umeongezeka katika wiki za hivi karibuni. Utawala wa Trump uliamuru kutumwa kwa meli za kivita karibu na pwani ya Venezuela na umefanya mashambulizi kadhaa ya anga katika eneo la Caribbean katika miezi iliyopita.

Kulingana na ripoti, tangu kuanza kwa operesheni za serikali ya Marekani katika Bahari ya Caribbean, angalau watu 75 wameuawa katika mashambulizi 19 ya anga katika eneo hilo.