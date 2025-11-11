Shambulio la Kigaidi Katika Chuo cha Maofisa Nchini Pakistan

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Dawn News, Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Pakistan (ISPR) ilitangaza kwamba leo, Jumatatu, wakati wa shambulio kwenye Chuo cha "Cadet Wana" huko South Waziristan, wakati vikosi vya usalama vilikuwa vinaendesha operesheni ya kusafisha katika kituo hicho cha mafunzo, angalau magaidi 2 waliuawa.

Kitengo cha media cha jeshi kilisema kwamba jaribio la awali la magaidi kupenya eneo lililolindwa lilizuiliwa na "jibu la makini na thabiti la vikosi vyetu."

Hata hivyo, washambuliaji hao waligonga gari lililokuwa na mabomu kwenye lango kuu la Chuo cha Maofisa, na kusababisha kuanguka kwake na kuharibu jengo la karibu.

Magaidi hao kisha waliingia kwenye kituo cha mafunzo na "kunasa katika jengo la utawala la Chuo."

Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Pakistan iliongeza: "Vikosi vyetu, vikiwa vimeonyesha ujasiri usiotetereka na ubora wa kitaaluma, vilipambana na washambuliaji kwa usahihi."