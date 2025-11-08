Hezbollah ya Iraq: Silaha yetu ni halali na itabaki mikononi mwetu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, Jaafar Al-Husseini, msemaji wa Kata'ib Hezbollah ya Iraq, akijibu uingiliaji wa Marekani wa kutaka kuvunja silaha vikosi vya upinzani nchini humo, alisisitiza: "Silaha yetu ni halali na imepangwa."

Aliongeza: "Silaha yetu itabaki mikononi mwetu."

Vikosi vya Kata'ib Hezbollah ya Iraq hapo awali pia vilisisitiza kwamba silaha za upinzani ni dhamana ya usalama wa Iraq na ni sababu ya kulinda nchi hiyo dhidi ya maadui.

Ikumbukwe kwamba, kutokana na jukumu linalotekelezwa na vikosi vya upinzani vya Iraq dhidi ya magaidi wanaohusishwa na Marekani, serikali ya nchi hiyo inajaribu kushinikiza Baghdad ili kuvunja silaha vikosi hivi.