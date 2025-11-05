Haaretz: Israeli Inaendelea Kuzuia Msaada Kuingia Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Arabi 21, wakati hata baada ya kusitishwa kwa mapigano katika Ukanda wa Gaza, utawala wa Kizayuni hauruhusu misaada ya kutosha kuingia katika eneo hilo na shida ya kibinadamu inaendelea kwa kasi, vyombo vya habari vya Kizayuni vimeripoti kwamba utawala huo ulichukua hatua mpya za kuzuia utoaji wa misaada kwa Wapalestina na kuzilazimisha mashirika kadhaa ya kibinadamu huko Gaza na Ukingo wa Magharibi kusitisha shughuli zao.

Katika muktadha huu, gazeti la Kiebrania la Haaretz lilitangaza kwamba mashirika kadhaa ambayo yalikuwa yamepokea idhini ya Tel Aviv hapo awali sasa yalilazimika kusitisha shughuli zao kwa sababu ya utaratibu mkali, na maelfu ya tani za chakula na misaada zimeachwa nje ya Gaza.

Chombo hicho cha habari cha Kiebrania kiliongeza: Utaratibu huu wa Tel Aviv unafanya iwe vigumu kwa mashirika kuingia Gaza na Ukingo wa Magharibi, na unawalazimu kutoa maelezo ya kina kuhusu wafanyakazi wao na familia zao. Kulingana na utaratibu huu, mashirika yanatakiwa kuwasilisha hati nyingi kwa Tel Aviv, ikiwa ni pamoja na orodha ya wafanyakazi wote wa kigeni na Wapalestina na maelezo kuhusu wanafamilia wao.

Ripoti hiyo inaendelea: Mashirika ya kibinadamu hayaruhusiwi kuleta chakula au aina yoyote ya misaada Gaza bila kibali rasmi kutoka Tel Aviv, na wafanyakazi wao hawawezi kupata visa za kuingia Israeli (Palestina inayokaliwa). Kukosa kibali kunazuia mashirika haya kuingia Gaza na pia kunawazuia kununua au kuhamisha vifaa.

Haaretz ilisisitiza: Mashirika ambayo hayakupokea vibali vya kuingiza bidhaa Gaza yaligeukia wakala wa Umoja wa Mataifa au mashirika mengine yenye vibali na kuomba yaruhusiwe kuingiza bidhaa walizonunua. Hata hivyo, Tel Aviv ilizuia hatua hii pia.

Chombo hicho cha habari cha Kizayuni kilifafanua: Matokeo yake, idadi kubwa ya vifaa na mahitaji yaliyonunuliwa na mashirika ya kimataifa yamekwama nyuma ya mipaka ya Gaza. Vifaa hivi ni pamoja na magodoro, mahema, plastiki za kufunika, vifaa vya kusafisha maji, vifaa vya kuzuia baridi, nguo za msimu wa baridi, mahitaji ya usafi binafsi, na kiasi kikubwa cha chakula.

Haaretz, ikimnukuu Bushra Al-Khalidi, Meneja Sera wa Oxfam katika Maeneo ya Palestina, ilisema kuwa hatua hii ni sehemu ya sera pana ya Tel Aviv ambayo inachukuliwa kama adhabu ya pamoja na kufanya Gaza isiweze kukalika.