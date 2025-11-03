UNRWA: Kuanzishwa Upya kwa Mchakato wa Elimu huko Gaza Licha ya Kuhama kwa Watu

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna" likinukuu shirika la habari la Palestina la Shahab, Shirika la Umoja wa Mataifa la Misaada na Kazi kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA) lilisema katika taarifa kwamba linaendelea kupanua nafasi za elimu katika vituo vya wakimbizi katika Ukanda wa Gaza, kama sehemu ya juhudi zake za kuanzisha tena mchakato wa elimu hatua kwa hatua baada ya vita huko Gaza.

Kulingana na taarifa hiyo, karibu walimu na wakufunzi 8,000 wamekuwa wakifanya kazi tangu Agosti 2024 kuanzisha tena mchakato wa elimu huko Gaza, licha ya uharibifu mkubwa uliofanywa kwa shule na miundombinu ya elimu.

Shirika hilo lilitangaza kuwa limeanzisha nafasi 485 za elimu za muda katika vituo 67 vya wakimbizi na linaendelea kuziongeza ili kuhakikisha mwendelezo wa masomo kwa watoto waliohamishwa.

Kulingana na ripoti hiyo, elimu ya mbali pia imeanzishwa ili kuwafikia zaidi ya wanafunzi wa kike na wa kiume 300,000 katika Ukanda mzima wa Gaza.

Hivi sasa, shule chache tu huko Gaza ndizo zinaweza kutumika, ambazo kwa sasa zinahifadhi mamia ya maelfu ya watu waliohamishwa, jambo ambalo linazuia uendeshaji wa madarasa kwa utaratibu.

Wapalestina wanajitahidi kuanzisha tena elimu hatua kwa hatua kupitia mahema ya madarasa na mipango ya kujitolea ili kuweka hai tumaini la maarifa licha ya kuzingirwa na uharibifu.

Kwa upande mwingine, Mfuko wa Kusaidia Watoto wa Gaza ulitangaza kuwa zaidi ya watoto milioni moja huko Gaza bado hawana maji ya kutosha na chakula licha ya kusitishwa kwa mapigano, na maelfu ya watoto wanalala wakiwa na njaa kila usiku.