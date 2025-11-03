Kusitishwa kwa Safari za Ndege Kaskazini mwa Ujerumani Baada ya Drone Isiyojulikana Kuingia

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna" likinukuu Al-Maalomah, shughuli za ndege katika uwanja wa ndege wa Bremen, Ujerumani, zilisitishwa baada ya kugunduliwa kwa drone isiyojulikana karibu na uwanja huo.

Polisi wa Ujerumani walitangaza kwamba drone hiyo ilionekana jana jioni karibu na jiji hilo lililoko kaskazini mwa Ujerumani, na hivyo kusababisha kusitishwa kwa muda kwa shughuli za ndege katika uwanja huo wa ndege.

Licha ya ukweli kwamba safari za ndege katika uwanja wa ndege wa Bremen zilianza tena saa moja baadaye, idadi ya safari za ndege zilizoghairiwa au kubadilishwa njia kutokana na kugunduliwa kwa drone hiyo haikutangazwa.

Siku ya Ijumaa pia, shughuli za ndege katika uwanja wa ndege wa Berlin zilisitishwa kwa saa 2 kutokana na kuonekana kwa drone.