Trump: Kuna Uwezekano wa Kushambulia Nigeria; Utendaji wa Julani ni Mzuri!

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Donald Trump, Rais wa Marekani, katika mazungumzo na mtandao wa CBS kuhusu vita vya Ukraine, alidai tena: "Ninaamini tunaweza kumaliza vita hivi. Kama ningekuwa Rais, vita hivi visingetokea. Vita vya Ukraine ni vita vya Biden, si vita vyangu."

Aliongeza: "Nimerithi vita hivi vya kipumbavu. Katika baadhi ya matukio, tunapaswa kuwaacha wapigane wao kwa wao."

Trump alijibu "hapana" alipoulizwa kama anazingatia suala la kupeleka makombora ya Tomahawk nchini Ukraine.

Kuhusu Iran, alidai tena kwamba nchi hiyo haina nguvu za nyuklia.

Majaribio ya Silaha za Nyuklia na Marekani

Kuhusu utekelezaji wa majaribio yanayohusiana na silaha za nyuklia na Marekani, Trump alidai kuwa Urusi, China, na Korea Kaskazini wanafanya majaribio haya.

Aliongeza: "Kufanya majaribio haya ya nyuklia ni muhimu ili kuhakikisha utendaji wa mifumo. Sababu ya mimi kutangaza kitu kama hicho ni kwamba Urusi ilitangaza kuwa itafanya majaribio haya, na Korea Kaskazini pia inafanya. Sisi ndio nchi pekee ambayo haifanyi majaribio kama haya! Wanafanya majaribio yao chini ya ardhi, na tunahisi tu mitetemo midogo juu ya ardhi."

Trump, ambaye daima huzuia shughuli za amani za nyuklia za Iran, katika misimamo inayokinzana, alitangaza kuwa nchi yake ina idadi kubwa zaidi ya silaha za nyuklia na inaweza kuharibu ulimwengu mara 150!

Misimamo ya Kichokozi Kuhusu Venezuela na Nigeria

Kuhusu Venezuela, Trump alidai tena, akizungumza maneno ya kuingilia kati: "Siku za mamlaka ya Rais wa Venezuela Nicolás Maduro zimehesabiwa. Sikubali wala sikatai uwezekano wa kufanya mashambulizi dhidi ya ardhi ya Venezuela."

Alidai alipoulizwa kama Marekani itaingia vitani na Venezuela: "Hapana, lakini wanatutendea vibaya, si tu katika uga wa biashara haramu ya dawa za kulevya bali pia katika biashara haramu ya mamia ya maelfu ya watu nchini mwetu."

Akiendelea na misimamo yake ya kichokozi kuhusu Nigeria, Trump alisema kuwa kuna uwezekano wa kupeleka vikosi vya jeshi au kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya Nigeria.