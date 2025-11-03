Majibu ya Ansarullah kwa Netanyahu: Tuko Tayari Kutoa Jibu Kali kwa Vitendo

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna" likinukuu Al-Masirah, "Muhammad Al-Farah", mjumbe wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Ansarullah, alisema kuwa harakati hiyo iko tayari kikamilifu kutoa jibu kali kwa utawala wa Kizayuni kwa vitendo na kubadilisha hatua yoyote ya uadui kuwa gharama ya kisiasa, kiuchumi, na kimkakati kwa utawala huo.

Aliongeza: "Vitisho vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Yemen si chochote isipokuwa kifuniko cha kuhalalisha sera zake za uadui."

Al-Farah alisema: "Tunasema wazi kwamba yeyote anayetegemea kuleta hofu mioyoni mwetu ataona kisasi chetu katika pande zote."

Mjumbe huyu wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Ansarullah alieleza: "Tunajua malengo ya Wazayuni. Wanataka kuweka mamlaka moja katika eneo na kuwafanya wote wanaopinga hatua zao za uchokozi kuwa watiifu."

Hapo awali, "Muhammad Al-Bukhaiti", mjumbe wa Ofisi ya Kisiasa ya "Ansarullah" ya Yemen, alisema: "Tutajibu mara moja na kwa nguvu kwa uchokozi wowote wa Israeli."

Aliongeza: "Tunapendelea hata mapigano ya moja kwa moja na utawala wa Israeli, kwa sababu yana gharama ndogo kuliko vita vya wenyewe kwa wenyewe na yanakuza umoja wa Ummah."

Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, hivi karibuni alitishia kuiangamiza Harakati ya Ansarullah ya Yemen.

Alifafanua: "Tutafanya kila tuwezalo kuiangamiza Ansarullah ya Yemen, ambayo mara kwa mara hutufyatulia makombora."

Netanyahu alisema: "Mahouthi wana uwezo wa kutengeneza makombora ya balistiki na silaha nyingine na wanasisitiza juu ya kuiangamiza Israeli."