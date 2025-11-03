Bajeti ya Ufaransa 2026 Yazungwa; Lecornu Kati ya Mgogoro wa Ushuru na Tishio la Kuanguka

Amirhossein Moghimi: Wakati ambapo uchunguzi wa Muswada wa Bajeti ya 2026 katika Bunge la Kitaifa la Ufaransa umeingia katika hatua zake nyeti, tofauti kali kati ya vyama zimelifanya serikali ya Sébastien Lecornu kukabiliwa na mgogoro wa kisiasa. Majadiliano kuhusu "haki ya ushuru," ushuru wa mali na haki za urithi, na kura zisizotarajiwa za chama cha mrengo wa kulia cha Rassemblement National (RN), zimeifanya kupitishwa kwa bajeti kuwa katika hali ya kutokuwa na uhakika.

Asubuhi ya Jumatatu, Bunge la Kitaifa la Ufaransa lilianza tena uchunguzi wa sehemu ya "mapato" ya Muswada wa Bajeti ya 2026. Marekebisho zaidi ya 2400 bado yako katika foleni ya kuchunguzwa, na serikali imefanya mashauriano makali ili kudumisha wingi wake dhaifu bungeni. Waziri Mkuu Sébastien Lecornu leo atakutana na wakuu wa vikundi vya wabunge ili kutafuta njia ya kutuliza hali na kuendelea na mchakato wa kupitisha bajeti. Ikiwa hali ya mkwamo itaendelea, kuna uwezekano kwamba uchunguzi wa bajeti utasitishwa kwa muda na wabunge wataanza kushughulikia muswada wa bajeti ya hifadhi ya jamii.

Katika kitovu cha migogoro hii, kuna mjadala wa "haki ya ushuru"; ikiwemo marekebisho yaliyopendekezwa kuhusu ushuru wa ongezeko la thamani ya mali na haki za urithi. Serikali inajaribu kupata mapato mapya ya kufidia nakisi ya bajeti, lakini hatua hizi zimekutana na upinzani mkubwa ndani na nje ya bunge.

Wakati huo huo, chama cha Rassemblement National kinachohusishwa na Marine Le Pen, kilishangaza waangalizi wa kisiasa kwa kupiga kura kwa ongezeko la jumla ya euro bilioni 34 katika ushuru mpya katika masaa 24 yaliyopita. Chama hiki, ambacho kwa kawaida hupinga ongezeko la ushuru, wakati huu kiliunda muungano wa muda na vyama vya Kisoshalisti, vya Kati (MoDem), na kikundi cha Liot, na kuunga mkono kupitishwa kwa marekebisho ya kubadilisha ushuru wa utajiri wa mali (IFI) kuwa (ushuru wa utajiri usiozalisha).

Kitendo hiki, ingawa hakikuisaidia serikali, kinaonyesha kutokuwa na utulivu na muundo usiotabirika wa miungano ya bunge la Ufaransa. Wiki tatu baada ya kuthibitishwa tena kama Waziri Mkuu, Sébastien Lecornu sasa yuko katika jaribio lake gumu zaidi la kisiasa. Katika mahojiano na gazeti la Le Parisien, alisema: "Huu ni mbio za uvumilivu ambapo tunaweza kuanguka wakati wowote."

Lecornu alisisitiza kwa sauti ya uhalisia kwamba maisha ya serikali yake yanategemea uamuzi wa upinzani, na ikiwa wanataka kuiangusha serikali, hilo litatokea. Serikali inajaribu kuweka usawa kati ya haki ya ushuru, kuridhika kwa tabaka la kati, na utulivu wa kisiasa, lakini hali ya sasa ya bunge inaonyesha kuwa hakuna muungano thabiti wa kupitisha hatua hii nyeti. Ikiwa mazungumzo ya leo ya Waziri Mkuu na wakuu wa vikundi hayatatoa matokeo, hali ya kusitishwa kwa muda kwa bajeti au hata kuanguka kwa serikali haitakuwa mbali na matarajio.