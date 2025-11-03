Ulyanov: Iran Yenyewe Itaamua Baadaye ya Mpango Wake wa Nyuklia

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Mikhail Ulyanov, Mwakilishi wa Kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa yenye makao yake Vienna, alitangaza leo Jumapili kwa shirika la habari la RIA Novosti: "Mamlaka za Iran zenyewe zitaamua kuhusu mustakabali wa mpango wao wa nyuklia."

Mwakilishi wa Kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa yenye makao yake Vienna aliendelea: "Hakuna vizuizi katika suala hili, mradi tu shughuli hizo zinafanywa pekee kwa malengo ya amani na ziko chini ya uangalizi mzuri wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA)."

Kisha, akijibu swali kuhusu iwapo Tehran inaweza kuchukua hatua zaidi katika kuendeleza mpango wake wa nyuklia baada ya kuondolewa kwa vizuizi rasmi (kuisha kwa Azimio la 2231 la Baraza la Usalama), alisema: "Kama Iran itachukua hatua zaidi katika kuendeleza mpango wake wa nyuklia au la, bado haijabainika. Suala hili litaamuliwa na mamlaka za Iran zenyewe. Kimsingi, Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia (NPT) hauoni vizuizi au marufuku kali, mradi tu shughuli za nyuklia zinafanywa pekee kwa malengo ya amani na ziko chini ya uangalizi mzuri wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki."