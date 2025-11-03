Mpango wa Marekani na Nchi Zinazounga Mkono Tel Aviv Dhidi ya Hashd al-Shaabi ya Iraq

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna" likinukuu Al-Maalomah, Mukhtar Al-Mousawi, mjumbe wa Bunge la Iraq, alisisitiza kwamba Marekani na nchi kadhaa ambazo zimefanya uhusiano kuwa wa kawaida na utawala wa Kizayuni zina mpango wa kudhoofisha jukumu la vikosi vya Hashd al-Shaabi nchini Iraq.

Aliongeza: "Baadhi ya nchi hizi haziridhishwi na jukumu la vikosi vya Hashd al-Shaabi nchini Iraq kama kikosi cha usalama baada ya mafanikio yao makubwa dhidi ya Daesh (ISIS)."

Al-Mousawi alifafanua: "Shinikizo hili linatekelezwa kwa lengo la kufafanua upya eneo la usalama la Iraq kwa ajili ya kutimiza maslahi ya nchi za kigeni na dhidi ya vikosi vya Hashd al-Shaabi."

Alisema: "Serikali ya Baghdad inapaswa kuunga mkono vikosi hivi na hadhi yao ya kisheria na isiathiriwe na shinikizo la nje."