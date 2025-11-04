Maandamano ya Siku ya Mwenyezi Mungu – 13 Aban yafanyika kwa Hamasa kubwa Mjini Tabriz

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Maandamano makubwa ya Siku ya Mwenyezi Mungu – 13 Aban / 4 Novemba yamefanyika leo asubuhi mjini Tabriz, sambamba na miji mingine yote ya Iran, yakihudhuriwa na wananchi wa tabaka mbalimbali, wanafunzi wa shule na vyuo, wanazuoni, viongozi wa serikali na familia za mashahidi.

Katika maandamano hayo, wananchi wa Tabriz waliokuwa wamebeba mabango na kuimba kauli mbiu kama “Kifo kwa Marekani”, “Kifo kwa Israel” na “Kifo kwa Wazayuni”, walisisitiza tena uaminifu wao kwa misingi na malengo ya Imam Khomeini (r.a) na Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Maandamano yalianzia Uwanja wa Saa (Meydan-e Sa’at) na kuendelea hadi Msikiti Mkuu wa Imam Khomeini (r.a), ambapo wazungumzaji mbalimbali walitoa hotuba kuhusu umuhimu wa siku ya 13 Aban kama Siku ya Kitaifa ya Mapambano dhidi ya Ubeberu wa Kimataifa.

Mzungumzaji mkuu wa hafla hiyo alikumbusha matukio matatu muhimu yaliyotokea katika siku hii:

Uhamisho wa Imam Khomeini (r.a) mwaka 1964, Mauaji ya wanafunzi wa kishujaa mwaka 1978, na Kukamatwa kwa Ubalozi wa Marekani (lile “pango la ujasusi”) mwaka 1979.

Akasema: “Tarehe 13 Aban ni alama ya kusimama kidete kwa taifa la Iran dhidi ya dhulma, udhalilishaji na kuingiliwa na wageni. Ujumbe wake kwa kizazi cha leo ni kulinda heshima, uhuru na utambulisho wa mapinduzi.”

Pembeni mwa maandamano hayo, kulifanyika maonyesho ya mafanikio ya Mapinduzi ya Kiislamu, mabanda ya kielimu na kitamaduni, pamoja na michezo na mashindano maalumu kwa wanafunzi.

Wanafunzi pia walisoma tamko maalumu wakitilia mkazo utii wao kwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, na kuahidi kuwa wataendelea kulinda thamani na misingi ya Mapinduzi ya Kiislamu hadi mwisho wa uhai wao.

Maandamano ya Siku ya Mwenyezi Mungu – 13 Aban mjini Tabriz yalihitimishwa kwa kusomwa kwa azimio rasmi na dua ya kuombea izza na nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.