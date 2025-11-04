Waandamanaji London wakemea kuhusika kwa nchi za Magharibi katika vita vya Sudan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kikundi cha waandamanaji kilitembea katikati ya jiji la London Jumatano, wakipinga vita vinavyoendelea na mauaji ya kikabila nchini Sudan, huku wakizilaumu serikali za Magharibi kwa kuchochea mgogoro huo kupitia biashara ya silaha na msaada wa kisiasa. Maandamano hayo yalianzia katika makao ya Waziri Mkuu, 10 Downing Street, na kuelekea Wizara ya Mambo ya Nje, ambapo waandamanaji walitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mauzo ya silaha za Uingereza kwenda Sudan.

Maandamano haya yalifanyika wakati hasira ya kimataifa ikizidi kuongezeka kuhusu vita vinavyoendelea kati ya Jeshi la Sudan (SAF) na Jeshi la Wanamgambo la Usaidizi wa Haraka (RSF), vita ambavyo vimeua maelfu na kuwafanya mamilioni wakimbie makazi yao. Waandamanaji walidai kwamba ukimya wa nchi za Magharibi na msaada wao wa kijeshi unaendelea kuifanya jamii ya kimataifa kuwa washirika katika uhalifu unaofanyika dhidi ya watu wa Sudan.

Waandamanaji walibeba mabango na kuziba baadhi ya barabara wakitaka hatua za haraka za kimataifa kuchukuliwa. Baadaye maandamano hayo yalizingira mgahawa wa OWO, ambapo baadhi ya wabunge wa Uingereza waliripotiwa kuwa na kikao, kabla ya kumalizika kwa amani kufuatia kuwasili kwa polisi.

Mmoja wa waandamanaji kutoka Sudan, Muhammad, alisema: “Nchi za Magharibi ndizo washirika wakuu wa vita hivi. Wao ndio wanaofadhili na kuwapa silaha wale wanaoua watu wetu.”

Mshiriki mwingine, Natasha, ambaye ni mtalii kutoka Ohio, Marekani, aliyeshiriki maandamano hayo kwa hiari, alisema: “Maneno hayatoshi — ni wakati wa kuchukua hatua.”

Waandamanaji pia walidai kuwepo kwa ushahidi wa msaada wa kijeshi wa Uingereza uliopatikana nchini Sudan, huku wakilaani pia madai ya Ufalme wa Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) kuisaidia RSF, wakihusisha msaada huo na maslahi ya kimkakati katika migodi ya dhahabu ya Sudan.

Maandamano hayo yalionyesha wazi kukua kwa hasira na kuchoshwa na sera za nchi za Magharibi ambazo, kwa mujibu wa waandamanaji, zinaendeleza uhalifu wa kivita na kuzuia juhudi za amani nchini Sudan.