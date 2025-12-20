Uwezekano wa kuendelea kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Syria katika miezi ijayo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Mayadeen, mtandao wa NBC umewanukuu maafisa wa Marekani wakiripoti kuwa mashambulizi ya nchi hiyo nchini Syria yanatarajiwa kuendelea kwa wiki au miezi kadhaa. Maafisa hao walidai kuwa mashambulizi hayo yanafanywa kwa lengo la kupambana na kundi la kigaidi la ISIS.

Hapo awali, chaneli ya "Fox News" ilitangaza kuwa ndege za kivita za Marekani zimefanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya ngome za ISIS nchini Syria tangu leo asubuhi. Wakati huo huo, chaneli ya "Al-Ekhbariya" ya Syria iliripoti mashambulizi ya muungano wa kimataifa katika vitongoji vya Raqqa na Deir ez-Zor. Mashambulizi haya yanakuja huku kukiwa na ripoti za mara kwa mara kwamba wanachama wa ISIS wana mawasiliano na wanajeshi wa Marekani.