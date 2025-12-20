Rubio: Uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Trump na Maduro haujafutika

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Al-Youm, Marco Rubio alitoa maelezo hayo akijibu swali la mwandishi wa habari katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu uwezekano wa mkutano wa ana kwa ana kati ya Trump na Maduro.

Rubio alisema: "Sitoi maoni kuhusu mazungumzo ya Rais [Trump]. Naashiria tu ukweli kwamba Rais, kama mlivyoona, yuko tayari kuzungumza na yeyote. Yuko tayari na hachukulii mazungumzo kama upendeleo au kutoa muhali."

Waziri huyo aliongeza: "Sina habari mpya kuhusu nini kitafuata. Sina sababu ya kuwa na mashaka wala kuwa na matumaini makubwa. Sitoi maoni kuhusu chaguzi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na chaguzi za kidiplomasia alizo nazo Rais."

Kauli hii imekuja baada ya ripoti za gazeti la New York Times mwishoni mwa Novemba kudai kuwa Trump anafikiria uwezekano wa mkutano wa pande mbili na Rais wa Venezuela.