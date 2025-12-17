  1. Home
Vikosi vya Hashd al-Shaabi vyapelekwa kwenye mpaka wa Syria

17 Desemba 2025 - 13:30
Source: ABNA
Vikosi vya Hashd al-Shaabi nchini Iraq vimepelekwa karibu na mpaka wa pamoja na Syria kama sehemu ya hatua za usalama kuzuia kupenya kwa magaidi wa Daesh (ISIS).

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Maalouma, chanzo cha usalama katika mkoa wa Al-Anbar kimesema kuwa vikosi hivyo vimeenea kwa wingi upande wa magharibi mwa mkoa huo karibu na mpaka wa Syria. Hatua hii inalenga kuzuia wanachama wa Daesh kuingia Iraq, hasa wakati huu wa hali mbaya ya hewa.

Aliongeza kuwa vikosi hivyo vimewekwa hasa katika maeneo ya jangwa karibu na mpaka baada ya kupata taarifa kuhusu nia ya Daesh kuvamia maeneo ya magharibi ya Al-Anbar. Jana, vyombo vya habari vya Iraq viliripoti kukamatwa kwa mmoja wa viongozi hatari zaidi wa Daesh nchini humo.

