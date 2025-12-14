Shambulio la Droni Kwenye Vifaa vya UN nchini Sudan: Walinda Amani 6 Wauawa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Sputnik, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa António Guterres alitangaza kwamba, kufuatia shambulio la droni kwenye kituo cha vifaa kinachomilikiwa na Umoja wa Mataifa katika mji wa Kadugli, mji mkuu wa Jimbo la Kordofan Kusini katikati mwa Sudan, walinda amani 6 waliuawa na wengine 8 kujeruhiwa.

Guterres alisema kuwa watu wote waliouawa walikuwa raia wa Bangladesh na walikuwa wakihudumu katika Kikosi cha Muda cha Usalama cha Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Abyei (UNISFA).

Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alilaani vikali shambulio hilo, akiliita "lisiloweza kuhalalishwa," na alionya: "Mashambulizi yanayolenga walinda amani wa Umoja wa Mataifa yanaweza kuainishwa chini ya uhalifu wa kivita kulingana na sheria za kimataifa."

Pia alitaka utambulisho wa haraka na kuwajibishwa kwa wahusika wa shambulio hili.