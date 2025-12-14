Idadi ya Vifo vya Shambulio la Australia Yaongezeka Hadi 12

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Reuters, idadi ya vifo vya ufyatuaji risasi kwenye sherehe ya Hanukkah ya Wayahudi huko Bondi Beach huko Sydney, Australia, iliongezeka hadi watu 12.

Wakati shirika la habari la Reuters lilitangaza kuwa idadi ya majeruhi katika shambulio hili ni watu 30, vyanzo vya habari viliweka namba hii kuwa karibu watu 60 au hata zaidi.

Vyombo vya habari vya Kiebrania, vikinukuu vyombo vya habari vya Australia, viliripoti kwamba mmoja wa washambuliaji kwenye sherehe ya Hanukkah ya Wayahudi huko Sydney, Australia, ni "Naravid Akram," raia wa Pakistani.

Vyanzo vya habari pia viliripoti kuuawa kwa rabi wa Israeli katika "Hanukkah ya Damu" na kujeruhiwa kwa Mkuu wa Baraza la Wayahudi wa Australia na Israeli.