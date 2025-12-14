Ukosoaji wa Kuondolewa kwa Usimamizi wa Hospitali ya Qom Kutoka Mikononi mwa Bait al-Marja’iyya / Upanuzi wa Maktaba kwa Hifadhi ya Vitabu vya Thamani

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ayatullah Haj Sayyid Javad Golpayegani, mtoto wa Marja’ aliyefariki, katika mkutano wa waandishi wa habari uliopangwa kwa heshima ya Ayatullah al-Uzma Golpayegani, alijibu swali kuhusu utu na matendo ya baba yake, akisema kwamba jibu linahitaji maelezo mengi, lakini kwa ufupi atatoa baadhi ya vipengele muhimu.

Alibainisha kuwa Ayatullah al-Uzma Golpayegani alipoteza mama yake akiwa na miaka miwili na baba yake akiwa na miaka kumi; hivyo, alilea akiwa hana mzazi baada ya umri wa miaka kumi. Alizaliwa katika Kijiji cha Guged huko Golpayegan, na malezi yake yalifanywa kwa msaada wa dada zake.

Sayyid Javad Golpayegani alisema kuwa Marja’ aliyefariki alianza elimu yake katika madarasa ya msingi ya kijumla huko Golpayegan, kisha akaendelea kusoma sayansi za kale katika mji wa Golpayegan, uliokuwa umbali wa kilomita sita kutoka Guged, kwa sababu walimu walikuwepo pale. Baadaye, kutokana na kuanzishwa kwa Chuo cha Dini huko Iraq na Ayatullah al-Uzma Sheikh Abdulkarim Haeri Yazdi, alilazimika kwenda Iraq kwa ajili ya elimu. Alikaa Iraq kwa miaka mingi na kuwa mmoja wa wanafunzi wake wa karibu. Baada Ayatullah Haeri kuhamia Qom, aliandika barua ya heshima na kumualika Golpayegani kuja Qom. Baada ya kufanya istikhara yenye mafanikio, Ayatullah al-Uzma Golpayegani alihamia Qom na hatimaye akawa mmoja wa walimu wa chuo hicho, akipokea heshima kutoka kwa Ayatullah Haeri.

Msaada wa Ghaib kwa Chuo cha Dini cha Qom

Mtoto wa Marja’ aliandika kuhusu ndoto aliyoiambiwa na baba yake, ikihusisha heshima ya Imam Zamana (A.J.) kwa Chuo cha Dini cha Qom. Ayatullah Haeri aliwasilisha wasiwasi wake kuhusu hali ya kifedha ya chuo, na Marja’ aliyefariki aliomba msaada wa ghaib na akaona ndoto kwamba ujumbe ulifika: “Mwambie Sheikh Abdulkarim asiwe na wasiwasi; kwa baraka za sala (au machozi) ya Imam Zaman (A.J.), mapato yatatiririka Qom.” Baada ya siku chache, ndoto hiyo ilithibitishwa na mapato kuwasili.

Ayatullah Haj Sayyid Javad Golpayegani pia alibainisha kuwa Marja’ aliyefariki na Ayatullah Haeri wote walikuwepo wakati wa utawala wa Pahlavi. Marja’ aliyefariki pia aliona ndoto nyingine ikionyesha kuwa Haeri hakutaka kupinga utawala wa Pahlavi, kwa sababu aliamini upinzani ungeharibu kila kitu.

Kuendelea kwa Huduma Baada ya Kifo

Kuhusu hatua baada ya kifo cha Marja’, alisema kuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, mapenzi yake yanaendelea kwa kiasi fulani.

Shule na Maktaba

Shule iliyopo pale mkutano unafanyika, imehifadhiwa vizuri kwa ajili ya kuendesha masomo na madarasa. Sasa madarasa bora yanafanyika pale, na idadi ya masomo ya kila siku katika madarasa tofauti ni kati ya 340 hadi 350. Maktaba pia imepanuliwa vizuri, ikiwa na vitabu vya mikono, vitabu vya mawe na vitabu vya thamani, na inahudumia wanafunzi. Kwenye kipindi kilipokuwa na urahisi wa usafiri, idadi ya wanafunzi waliotembelea shule ilikuwa 11,000 kwa siku, lakini sasa imepungua hadi takriban 500 kwa siku kutokana na mabadiliko ya usafiri.

Hospitali na Changamoto Zilizopo

Mtoto wa Marja’ aliieleza hospitali zilizopo. Hospitali ya kisasa imeanzishwa katika kijiji cha kuzaliwa kwake (Guged, Golpayegan) baada ya kifo cha baba yake. Kuhusu Hospitali ya Qom, alisema kuwa Marja’ aliyefariki alianzisha hospitali hiyo kutokana na kutoridhika na heshima ya hijaab na mambo mengine katika hospitali za Pahlavi (hasa baada ya uzoefu wake mwenyewe katika Hospitali ya Firoozabadi, Tehran). Lengo lilikuwa kuhakikisha kuwa wahudumu wangekuwa chini ya usimamizi wake. Hata hivyo, alionyesha huzuni kuwa hospitali hiyo sasa haiko chini ya Bait al-Marja’iyya, na wengi wanakuja kulalamika kuwa kuna ukosefu wa haki kwa wagonjwa kuhusu fedha.