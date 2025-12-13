Kufichuliwa kwa muundo wa siri wa utawala wa Kizayuni kwa ajili ya kukwepa uwajibikaji / Haki iko chini ya upanga wa fedha na nguvu ya utawala

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- tovuti ya Kifaransa Mediapart, kwa ushirikiano na vyombo vingine nane vya habari vya Ulaya, katika mradi unaoitwa “Faili za Utawala wa Kizayuni”, imefichua kuundwa kwa kitengo cha siri ndani ya Wizara ya Sheria ya utawala wa Kizayuni, ambacho jukumu lake ni kuongoza vita vya kisheria vya utawala huo dhidi ya mahakama za Ulaya na taasisi za kimataifa; hatua inayolenga kuzuia kuwafikisha wahalifu wa Kizayuni mbele ya haki na kufunika ukiukwaji unaoongezeka wa haki za binadamu katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu.

Kwa mujibu wa kuchapishwa kwa zaidi ya barua pepe milioni mbili za ndani za kipindi cha 2009 hadi 2023, utawala wa Kizayuni mwaka 2010 ulianzisha idara maalumu iitwayo “Idara ya Masuala Maalumu” ndani ya Wizara yake ya Sheria. Uongozi wa idara hii ulikabidhiwa afisa wa zamani wa jeshi la uvamizi, ambaye hapo awali alikuwa akihusika na kuandaa hoja za kisheria za mauaji ya nje ya sheria (extrajudicial killings) katika Palestina.

Dhamira rasmi ya idara hii ni kusimamia kesi zote za kimataifa zinazotokana na uhalifu wa utawala wa Kizayuni, na kwa vitendo inafanya kazi moja kwa moja kuzuia na kudhoofisha mifumo ya haki ya kimataifa.

Kwa mujibu wa yaliyomo kwenye barua pepe hizo, idara hii ina jukumu la kutathmini hatari ya kufunguliwa mashtaka au kukamatwa kwa maafisa wa kijeshi na kisiasa wa utawala wa Kizayuni nje ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, na mara nyingi imewazuia viongozi wakuu wa utawala huo kusafiri kwenda Ulaya.

Katika ripoti ya siri ya mwaka 2020, idara hiyo kwa lugha ya kujigamba ilitangaza kuwa “imebadilisha kwa njia isiyoweza kurejeshwa namna Israel inavyokabiliana na changamoto za vita vya kisheria, na imefunga makumi ya kesi za jinai na madai ya kiraia dhidi ya serikali na maafisa wake kote duniani.”

Kuingilia mchakato wa kisheria kufunika uhalifu kimataifa

Ripoti ya Mediapart inaonyesha kuwa sehemu kubwa ya shughuli za idara hii zilifanywa kwa siri na nyuma ya pazia; ikiwemo kuingilia moja kwa moja kesi za kisheria katika nchi za Ulaya dhidi ya kampuni zinazouzia jeshi la Kizayuni silaha au vifaa, pamoja na kampuni zinazohusika na ujenzi wa makazi haramu katika Ukingo wa Magharibi.

Mwaka 2018, katika kesi iliyokuwa mbele ya Mahakama ya Haki ya Umoja wa Ulaya kuhusu uwekaji lebo za bidhaa za makazi ya Kizayuni, wizara hii kwa shinikizo la moja kwa moja ilimlazimisha mtengenezaji wa divai wa Kizayuni kuondoa malalamiko yake, ili kuzuia kutolewa kwa uamuzi hasi ambao ungeweza kuwa mfano wa kisheria dhidi ya Tel Aviv.

Hata katika nyaraka za ndani za Septemba 2019, ilionya kuwa “uamuzi wowote hasi kuhusu masuala ya msingi ya sheria ya kimataifa katika mazingira ya sasa unaweza kuleta athari hatari kwa utawala wa Kizayuni, ambao unaogopa uchunguzi unaowezekana wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai (ICC).”

Mediapart imethibitisha kuwa wizara tatu za utawala wa Kizayuni — Sheria, Mambo ya Nje na Biashara — zimekubaliana kutumia nchi zinazojulikana kama “marafiki wa Israel” ndani ya Umoja wa Ulaya, ili kutoa nyaraka na misimamo ya kuunga mkono katika mahakama za Ulaya.

Shinikizo kwa mahakama za Ulaya na kununua mawakili

Idara hii imetumia makumi ya mamilioni ya euro kulipa ada za mawakili katika nchi mbalimbali kuanzia Hispania, Ufaransa, Ujerumani hadi Afrika Kusini, kwa lengo la kuzuia mashtaka ya uhalifu wa kivita Palestina. Juhudi hizi zilisababisha kufungwa kwa kesi dhidi ya kampuni kama “Riwal” nchini Uholanzi, ambayo ilihusika katika ujenzi wa ukuta wa kibaguzi katika Ukingo wa Magharibi.

Vilevile, kwa shinikizo kubwa, kesi dhidi ya Waziri wa Ulinzi wa wakati huo wa utawala wa Kizayuni, “Benjamin Ben-Eliezer,” nchini Hispania, ilifungwa.

Jukumu la moja kwa moja katika kuchelewesha uchunguzi wa uhalifu wa kivita

Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa, idara hii ilicheza jukumu muhimu katika kuchelewesha uchunguzi wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai (ICC) kuhusu uhalifu wa utawala wa Kizayuni. Baada ya operesheni ya “Cast Lead” (Risasi Iliyomiminika) mwaka 2008, ambayo ilisababisha kuuawa kwa zaidi ya Wapalestina 1400, wakiwemo wanawake na watoto, Mamlaka ya Ndani ya Palestina iliomba kufunguliwa kwa mashtaka ya kimataifa.

Kwa maelekezo ya moja kwa moja ya Netanyahu, mazungumzo ya siri yalianzishwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya The Hague, ili kutilia shaka mamlaka ya mahakama hiyo; hatua ambayo, kwa mujibu wa vyanzo, ilichelewesha uchunguzi kwa karibu miaka kumi.

Ripoti za ndani zinaeleza pia kuwa mkurugenzi wa idara hii alisafiri binafsi kwenda The Hague mara mbili katika miaka ya 2015 na 2018, ili “kujenga mahusiano na watu muhimu katika ofisi ya mwendesha mashtaka.”

Kuingilia kesi za kitaifa barani Ulaya

Shughuli za idara hii hazikubakia Palestina pekee. Kwa mfano, katika kesi nchini Uholanzi dhidi ya kampuni iliyokuwa ikisambaza mbwa wa kijeshi kwa jeshi la Kizayuni, ambapo mmoja wa mbwa hao alisababisha jeraha kubwa kwa kijana wa Kipalestina, serikali ya Kizayuni kwa siri ilimuajiri wakili wa Kiholanzi kuilinda kampuni hiyo, bila kufichua uhusiano wake na serikali.

Hatimaye, kwa makubaliano ya kifedha ya euro elfu ishirini, kesi hiyo iliondolewa; kiasi ambacho baadaye ilibainika kuwa kililipwa moja kwa moja na utawala wa Kizayuni.

Ukimya wa Tel Aviv

Mediapart na vyombo vya habari vya Ulaya vilivyoshirikiana vimeeleza mwishoni mwa ripoti yao kuwa walipeleka maswali rasmi kwa Wizara ya Sheria ya utawala wa Kizayuni, lakini wizara hiyo ilithibitisha kupokea maswali tu bila kutoa majibu.

Ripoti hiyo pia inakumbusha kuwa sheria ya vyombo vya habari ya utawala wa Kizayuni inakataza kuchapishwa au hata kujadili ufunuo huu.