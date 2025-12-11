Kiongozi wa Mapinduzi: Tasnia ya Madahi inapaswa kuwa kitovu cha fasihi ya Muqawama na ufafanuzi wa mafundisho ya dini na mapinduzi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika maadhimisho ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bibi Fatimah Zahra (a.s), Iran leo ilijaa nuru, shangwe na furaha. Katika hafla kubwa iliyofanyika kwenye Husayniyya ya Imam Khomeini (r.a) kwa uwepo wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu na maelfu ya wapendwa wa Ahlul-Bayt (a.s), kulifanyika qasidah, mashairi na utenzi kuhusu Sayyidatun-Nisā’ al-‘Ālamīn.

Katika hotuba yake iliyochukua takriban saa tatu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei aliwapongeza Wairani kwa kuadhimisha kuzaliwa kwa Bibi Fatimah (a.s) na kusema kuwa “mwananchi wa Iran, kwa kupitia msimamo wa kitaifa wa kimapinduzi, ameshindwa kabisa njama za adui kutaka kubadilisha utambulisho wa kidini, kihistoria na kiutamaduni wa taifa hili.”

Msingi wa Ujumbe: “Madāhi (Madah) ni Nguzo ya Fasihi ya Muqawama”

Kiongozi wa Mapinduzi alieleza kuwa:

1. Madahi ni jambo lenye athari kubwa katika jamii

Amesisitiza umuhimu wa kufanya utafiti, tathmini, utambuzi wa changamoto na kuboresha vipengele vyote vya tasnia hii muhimu.

2. Madahi na maadhimisho ya maombolezo ni moja ya nguzo kuu za kulinda fasihi ya ukinzani na mapambano

Akasema: “Kila wazo au harakati isipoandikwa au kutengenezewa fasihi yake, hatimaye hupotea. Leo madahi na majlisi ni vinara vya kutengeneza na kueneza fasihi ya muqawama.”

Msingi wa Pili: “Muqawama wa Kitaifa”

Ayatullah Khamenei alifafanua “muqawama wa kitaifa” kuwa ni:

Ustahamilivu na kusimama imara mbele ya aina zote za mashinikizo ya mabavu

• Mashinikizo ya kijeshi — kama yalivyoonekana katika Vita vya Kujihami (Dafa-e-Muqaddas) na katika miezi ya karibuni

• Mashinikizo ya kiuchumi.



• Mashinikizo ya kiutamaduni, kiusalama na kisiasa

• Vita vya kiutamaduni na vya vyombo vya habari

Aliongeza kuwa propaganda chafu, vitisho na matusi ya kisiasa kutoka Magharibi ni sehemu ya shinikizo la adui.

Malengo ya Mashinikizo ya Kimataifa dhidi ya Mataifa, hasa Iran

Kiongozi wa Mapinduzi alitaja malengo manne makuu ya mfumo dhalimu wa kimataifa:

Upanuzi wa maeneo (territorial expansion) — kama anavyofanya Marekani Amerika ya Kusini Kutwaa rasilimali za chini ya ardhi Kubadilisha mtindo wa maisha Jambo muhimu zaidi: Kubadilisha utambulisho wa mataifa

Akasema kuwa zaidi ya miaka mia moja, madola ya kibeberu yamekuwa yakijaribu kubadilisha utambulisho wa kidini na kitaifa wa Iran, lakini Mapinduzi ya Kiislamu yaliyavuruga kabisa mipango yao.

Muqawama umevuka mipaka ya Iran

Kiongozi aliendelea: “Mawazo na fasihi ya muqawama yameenea kutoka Iran hadi nchi za eneo hili na hata zaidi.”

Akasema kuwa shinikizo ambazo adui alizuia Iran nazo, lau zingefanywa dhidi ya mataifa mengine, yangeyumbishwa papo hapo (kun fayakūn).

Iran haishindwi kijeshi

Ayatullah Khamenei alisema wazi kuwa: “Adui ameelewa kuwa nchi hii ya kiroho na kimaanawi haiwezi kulazimishwa wala kutwaliwa kwa mashinikizo ya kijeshi.”

Alikosoa wale wanaoeneza hofu ya kutokea vita mara kwa mara na akasema hawatafanikiwa kuwafanya wananchi waogope.

Lengo la Adui

Alisema adui anataka:

Kupoteza athari za Mapinduzi ya Kiislamu

Kufuta malengo na mafundisho ya mapinduzi

Kusahulisha jina la Imam Khomeini (r.a)

Na akataja wazi kuwa Marekani iko katikati ya muungano huu wa adui, ikiungwa mkono na baadhi ya mataifa ya Ulaya na vibaraka wanaotafuta maslahi barani Ulaya.

Majukumu ya Madahi na Majlisi katika Mapambano ya Kiutamaduni

Ayatullah Khamenei aliwataka madah:

Kufafanua mafundisho ya dini na mapambano kwa kurejea maisha ya Maimamu (a.s) Kushambulia udhaifu wa adui sambamba na kujibu tuhuma zake kwa uthabiti Kuweka wazi mafundisho ya Qur’ani katika nyanja zote — binafsi, kijamii, kisiasa na katika kukabiliana na adui Kuepusha nyimbo na mitindo ya enzi za utawala wa kitaghuti (kabla ya mapinduzi) Kuyafanya majlisi kuwa kambi za kizazi kipya kwa ajili ya kushikamana na maadili ya mapinduzi

Akasema kuwa wakati mwingine noha moja iliyoandikwa vizuri ina athari kuliko mihadhara mingi.

Mwishoni mwa Hotuba

Ayatullah Khamenei aliashiria suala la vumbi la Khuzestan lililotajwa na mmoja wa madah akisema: “Hili ni miongoni mwa matatizo madogo. Nchini kote kuna matatizo mengi, lakini taifa letu kwa uthabiti, ukweli, uadilifu na ikhlasi, linajenga hadhi na nguvu kwa ajili ya Uislamu na Iran.”

Kabla ya hotuba ya Kiongozi, madah kumi na mmoja walifanya qasidah na utenzi kuhusu Ahlul-Bayt (a.s).