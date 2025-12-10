Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa Urusi, Vladimir Putin, amesema kuwa Moscow itachukua eneo la The Donbas au Donbass la Ukraine “kwa njia ya kijeshi au nyingine yoyote,” akisisitiza moja ya mada zake kuu, huku maafisa wa Ukraine wakiandaa mazungumzo ya amani ambayo bado hayajazalisha makubaliano.

Putin alifika New Delhi, India, Alhamisi, ambapo alikaribishwa na Waziri Mkuu wa India, Narendra Modi, siku mbili tu baada ya mkutano wake katika Mji wa Kremlin na ujumbe wa Marekani ulioongozwa na mwakilishi maalum Steve Witkoff.

Kwa upande mwingine, maafisa wa Ukraine wanatarajiwa kusafiri Marekani Alhamisi ili kushiriki mazungumzo na wenzao wa Marekani kuhusu mpango wa kumaliza vita vinavyosababisha Moscow, kulingana na chanzo cha Ukraine kilichokaribiana na CNN.

Kabla ya kilele cha mkutano na Modi, Putin alifanya mahojiano na India Today, ambapo alisema kuwa Urusi it “kuwa huru Donbas na Novorossiya kwa namna yoyote - kwa kijeshi au njia nyingine yoyote,” kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya serikali ya Urusi, TASS.

Akiulizwa ni nini kingeweza kuhesabiwa kama ushindi kwa Urusi katika vita, Putin alisema:

"Tutamaliza operesheni hii wakati tutakapofanikisha malengo tuliyojiwekea mwanzoni mwa operesheni maalumu ya kijeshi, tukiacha maeneo haya huru. Hivyo ndivyo tu."

Moja ya mada kubwa za Kremlin ni kwa Ukraine kuikabidhi ardhi katika eneo la Donbas, ambalo Urusi imeilaanisha kinyume cha sheria lakini bado haijakamilisha kuliteka. Novorossiya, au Urusi Mpya, ni neno la kihistoria linalorejelea maeneo ya magharibi wakati wa Dola ya Kiarusi; Putin ameanzisha tena neno hili na kulitumia mnamo 2014 kutangaza kuwa peninsula ya Crimea ni sehemu ya Urusi.