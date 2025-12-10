Mchambuzi wa Zamani wa CIA: Uwezo wa Kijeshi wa Iran Sasa Ni Imara Zaidi na Marekani Haiwezi Kamwe Kuilazimisha Iran Ijisalimishe

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- limeripoti kuwa Larry C. Johnson, mchambuzi wa zamani wa Shirika la Kijasusi la Marekani (CIA), katika mahojiano na ABNA, alijibu taarifa za hivi karibuni za viongozi wa Marekani kuhusu kushindwa kwa sera zao za kuingilia kati dhidi ya Iran, na kuonyesha kwamba mabadiliko hayo yamebaki kuwa ya kiwango cha uso tu.

Johnson alirejelea Mkakati wa Usalama wa Taifa wa 2025, ambao unaeleza Iran kama “nguvu kuu inayosababisha kutokuwa na utulivu katika eneo,” huku akidai kwamba nchi hiyo imekumbwa na udhaifu mkubwa.

Hata hivyo, Johnson alisisitiza kuwa uwezo wa Iran wa makombora na nyuklia haukupungua, na mpango wake wa nyuklia bado uko imara.

Aidha, alionyesha kuwa uwezo wa kuzuia mashambulizi wa Iran ni mkubwa, na ushirikiano wake wa kijeshi na Urusi na China umeimarisha nafasi yake dhidi ya Marekani.

Mchambuzi huyo pia alizungumzia ushirika wa Iran nchini Iraq, akibainisha kwamba uhusiano thabiti wa Iran na makundi ya Shia na vikosi vya kijeshi unampa Iran faida kubwa katika kuunda sera za ndani. Makundi yanayounga mkono Iran, kama vile nguvu za Hashd al-Shaabi, yana jukumu muhimu katika kuchagua Waziri Mkuu na kushiriki kwa kiasi kikubwa katika mchakato wa kisheria.

Johnson anaamini kuwa Iran sasa si tu haiko dhaifu, bali imejizatiti kama mchezaji mkuu katika masuala ya kieneo, na ina uwezo wa kushughulikia changamoto na shinikizo kutoka nje.