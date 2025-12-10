Iran yaadhimisha Siku ya Mwanamke na Siku ya Mama sambamba na kuzaliwa kwa Bibi Fatima Zahra (a.s)

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kila mwaka nchini Iran, wananchi huadhimisha Siku ya Mwanamke Kitaifa na Siku ya Mama tarehe 20 ya mwezi wa kiislamu wa Jamadi al-Thani, siku inayolingana na kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bibi Fatima Zahra (a.s), binti mpenzi na mtukufu wa Mtume Muhammad (s.a.w.w). Maadhimisho haya hufanyika kote nchini kwa hafla, makongamano ya kielimu na matukio ya kitamaduni yanayosisitiza fadhila, uchamungu na hadhi tukufu ya Bibi Fatima katika historia ya Uislamu.

Katika miji mbalimbali, vituo vya kidini, vyuo vikuu na taasisi za kitamaduni huandaa mijadala na vipindi maalumu vinavyochambua maisha ya Bibi Fatima Zahra (a.s) kama kielelezo bora cha mwanamke wa Kiislamu na nguzo ya familia yenye maadili. Wanazuoni na wahadhiri huangazia nafasi yake ya kipekee kama mfano wa usafi, huruma na imani isiyotetereka, pamoja na athari yake kubwa katika kujenga misingi ya maadili ya Kiislamu.

Viongozi wa serikali na wa dini pia hutoa salamu na ujumbe wa pongezi kwa taifa katika maadhimisho haya yenye baraka, wakimtaja Bibi Fatima (a.s) kuwa ni “Bibi wa Nuru” na mfano kamilifu wa utu wa mwanamke, ambaye urithi wake unaendelea kuwa mwanga wa kuongoza vizazi vya Waislamu. Pia husisitiza nafasi yake kama binti mwaminifu wa Mtume (s.a.w.w), mke mwema wa Imam Ali (a.s), na mama mlezi wa Maimamu Hasan na Husayn (a.s) ambao maisha yao yaliunda utambulisho wa kiroho na kitamaduni wa Ummah.

Katika maeneo kadhaa, familia hushiriki katika shughuli za kusaidia jamii na matendo ya hisani kama ishara ya kufuata misingi ya ukarimu, huruma na kuwahudumia wengine—maadili yanayohusishwa moja kwa moja na turathi ya Bibi Fatima Zahra (a.s). Maadhimisho haya hutumika kama fursa ya kutambua mchango mkubwa wa wanawake katika jamii, sambamba na kumuenzi mmoja wa wanawake mashuhuri zaidi katika historia ya Kiislamu.

Iran ikiadhimisha kumbukumbu hii tukufu, siku hii hubakia kuwa ukumbusho wa nafasi ya milele ya Bibi Fatima Zahra (a.s) katika nyoyo za Waislamu na nafasi yake kama taa ya uongofu, heshima na ukamilifu wa kiroho.