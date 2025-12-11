Rais wa Mahakama ya Juu: Katika mafundisho ya Uislamu, mwanamke ni kama maua ya harufu tamu na maua yanayopaswa kulindwa na kutunzwa zaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (as) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohseni Eje’i, alizungumza Alhamisi, katika siku ya furaha ya kuzaliwa kwa Malaika wa Uumbaji, Hazrat Siddiqa Tahira (S), katika sherehe ya heshima kwa mwanamke na mama katika Mahakama ya Juu, akibainisha ukuu na heshima ya kipekee ya Hazrat Zahra (S). Alisema: “Hazrat Fatima Zahra (s.a) ni binadamu kamili na mfano bora kwa binadamu wote.”

Aliongeza kuwa Hazrat Zahra (S) iliimarisha Uislamu pamoja na baba yake Mtume Muhammad (SAW) na mume wake, Amirul Mu’mineen Ali (AS). Hazrat Zahra (S) sio tu mfano bora katika uhusiano wa wake na uzazi, bali pia ni mfano wa ulinzi wa haki. Alionyesha ufanisi wake katika jihadi ya kufafanua ukweli, utii wa amri za Mwenyezi Mungu, na kuonyesha tofauti na upotovu kutoka Uislamu. Si Waislamu tu bali binadamu wote wanamtolea heshima na deni.

Rais wa Mahakama alisema: “Sisi ambao ni wapenzi wa Hazrat Fatima Zahra (SA), lazima tujitahidi kufuata njia yake ya kitakatifu; katika utii wa amri za Mwenyezi Mungu, adabu, heshima, na kuwa na haya, ili tutapate usaidizi wake katika Siku ya Hisab, na kuwa kiongozi wake katika dunia pia atatuinua.”

Alibainisha kwamba nafasi na heshima ya mwanamke katika Uislamu ni ya juu sana; haki za mwanamke ziko katika kiwango cha juu. Mwanamke katika mafundisho ya Uislamu ni msimamizi na nguzo ya familia, familia ambayo ni msingi wa jamii. Kwa hivyo, nafasi ya mwanamke katika jamii ni kubwa na ya heshima sana.

Aliongeza kuwa nafasi ya mama katika malezi ya mtoto, hasa katika umri wa utotoni, ni kubwa zaidi na yenye ufanisi kuliko baba. Kwa hivyo, watu wote wa jamii ambao wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii huanza na malezi kutoka kwa mama. Kwa mtazamo huu, nafasi ya mama na mwanamke katika maendeleo ya jamii ni muhimu na ya kuzingatiwa sana.

Rais wa Mahakama, Eje’i, alibainisha: “Katika mafundisho ya Uislamu, mwanamke ni kama Reihana na maua, na lazima kulindwa na kutunzwa zaidi. Mtazamo huu una tofauti dhahiri na mafundisho ya Magharibi ambayo huona mwanamke kama bidhaa inayopaswa kuonyeshwa.”

Kabla ya hotuba ya Rais wa Mahakama, Sarami, rais wa ofisi ya Mahakama, alieleza heshima yake kwa kuzaliwa kwa Hazrat Fatima Zahra (S), heshima ya mama wote hasa wale wa Mitume na Wali wa Mwenyezi Mungu, viongozi wa Mapinduzi, mashahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, walinzi wa usalama, wahudumu wa afya, na walinzi wa Harem. Alibainisha kuwa mama wa Iran daima wamelea mashujaa wengi wa kiume na wa kike, na katika mkutano wa leo, wanajitahidi kuenzi heshima ya mama wote hawa.