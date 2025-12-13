Hasira za Marekani Kuhusu Azimio la Umoja wa Mataifa Dhidi ya Israel

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, bila kutaja uhalifu wa utawala wa Kizayuni, ilidai kwamba Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha tena azimio lisilo "zito na lenye upendeleo" dhidi ya Israel.

Wizara hiyo katika madai yake zaidi iliongeza kuwa azimio hili limepitishwa "kwa gharama ya kudhoofisha diplomasia ya kweli katika Umoja wa Mataifa," na kwamba Baraza Kuu limeamua kuwasilisha azimio linaloleta mgawanyiko na la kisiasa ambalo linategemea madai yasiyo sahihi.

Katika taarifa hiyo, ilidaiwa kuwa azimio hilo linaitaka Israel kutekeleza "hitimisho lisilo sahihi na linalopotosha" la maoni ya ushauri yaliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ), wakati Washington inadai kuwa maoni ya ushauri si msingi wa sheria na kuzitumia ni aina ya dhihaka ya sheria za kimataifa.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani pia ilidai kuwa wazo la kwamba upande wowote unaweza kulazimishwa kushirikiana na shirika lolote ni ukiukaji wa wazi wa uhuru wake.

Aidha, Naibu Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alidai: Washington inakataa jaribio lolote la kuimarisha jukumu la Shirika la Misaada na Kazi la Umoja wa Mataifa kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA).

Akionyesha uungaji mkono kamili kwa utawala wa Kizayuni, aliongeza: "Marekani inatangaza mshikamano wake na Tel Aviv katika kukataa madai yenye upendeleo na yasiyo sahihi yanayotolewa dhidi ya Israel katika Umoja wa Mataifa."

Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio ambalo linaitaka utawala wa Kizayuni kutekeleza uamuzi wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki kuhusu kuruhusu misaada kuingia Ukanda wa Gaza.

Baraza lilitangaza kwamba azimio hili linaitaka utawala wa Kizayuni kutoa chakula, maji, dawa, na makazi kwa wakazi wa Ukanda wa Gaza.

Kulingana na azimio hili, Tel Aviv inalazimika kutoingilia kati katika operesheni za misaada katika Ukanda wa Gaza.

Azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pia linaitaka utawala unaokalia kimabavu kutowahamisha na kuwatesa kwa njaa raia wa Palestina na kutoizuia kazi ya Umoja wa Mataifa.

Baraza lilisitiza kwamba azimio hili linasisitiza jukumu la Umoja wa Mataifa kwa suala la Palestina hadi kufikiwa kwa suluhisho kamili.