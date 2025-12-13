Kulingana na shirika la habari la ABNA, Maria Zakharova, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, alisema katika mahojiano na shirika la habari la TASS: "Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy amefikia njia panda kutokana na hali ya uwanja wa vita na ukosefu wa uhalali wa kisiasa."

Kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo wa Russia, muda wa mamlaka ya urais wa Zelenskyy ulimalizika Mei 20, 2024, lakini anafanya kila awezalo kubaki madarakani.

Zakharova aliongeza: "Kutokana na kutokuwa na imani kabisa kwa watu wa Ukraine kwa Zelenskyy na kukimbia kwao kutoka nchini, sasa ameanza kuwashawishi wafuasi wake wa Magharibi."

Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza Disemba 9 kwamba sasa ni wakati muafaka wa kufanya uchaguzi nchini Ukraine. Trump alisisitiza kwamba Kyiv inatumia mgogoro unaoendelea kama njia ya kuzuia uchaguzi kufanyika.

Siku hiyo hiyo, Zelenskyy alitangaza kwamba yuko tayari kufanya uchaguzi wa rais nchini Ukraine, lakini kwa hili, marekebisho ya sheria pamoja na dhamana za usalama zinahitajika ili wanajeshi pia waweze kushiriki katika upigaji kura. Aliwataka wabunge kufanya "mabadiliko ya kisheria" muhimu na pia akaiomba Marekani na Ulaya kuhakikisha usalama wa mchakato wa upigaji kura.