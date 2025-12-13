Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Anadolu, Kaja Kallas, Mkuu wa Sera ya Kigeni ya EU, alitangaza kwamba hata kama Ukraine itapata dhamana za usalama, kutokana na Russia kutotoa makubaliano halisi, kutakuwa na hatari ya kuanzisha vita vipya katika maeneo mengine.

Katika mahojiano na gazeti la Italia "Corriere della Sera", Mkuu wa Sera ya Kigeni ya EU alidai kuwa kufikia makubaliano endelevu ya kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine haiwezekani isipokuwa Russia ibadili tabia yake na kukubali vikwazo maalum kwa nguvu zake za kijeshi!

Kaja Kallas kisha alidai: "Tatizo la amani ni Russia! Hata kama Ukraine itapata dhamana za usalama, lakini hakuna makubaliano yoyote yanayotolewa na Russia, tutakuwa na vita vingine, labda si nchini Ukraine, lakini katika maeneo mengine."

Aliendelea kudai kuwa Russia bado haionyeshi "nia yoyote halisi" ya kusitisha vita na inaendelea na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia na miundombinu ya Ukraine!

Kallas alisema: "Kwa amani endelevu, tunahitaji kuhakikisha kwamba Russia haishambulii tena. Tunahitaji makubaliano kutoka kwa Russia, iwe inamaanisha kupunguza jeshi lao au kudhibiti bajeti yao ya kijeshi. Kusiwe na makubaliano yoyote ya kimaeneo na kutokubali utambuzi wa uvamizi wowote wa eneo la Ukraine. Mipaka haiwezi kubadilishwa kwa nguvu. Kusiwe na nukta yoyote katika usanifu wa usalama wa Ulaya ambayo inampa Russia jukumu la moja kwa moja."