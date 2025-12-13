Harakati za Makundi ya Kigaidi ya Chini kwa Chini nchini Iraq

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Maaloumah, Waad Al-Qadou, mbunge wa Iraq, alisisitiza kuwa shughuli za makundi ya kigaidi ya chini kwa chini nchini humo ni tishio la moja kwa moja kwa usalama na utulivu wa ndani. Makundi haya bado yanaendelea kufanya kazi katika baadhi ya maeneo na yanatumia fursa ya mapengo ya usalama kulenga usalama na kuleta machafuko nchini Iraq.

Alisema: “Vikosi vya usalama vinapaswa kuongeza operesheni zao za kijasusi ili kuwawinda wanachama wa makundi haya. Baadhi yao wameamilishwa katika maeneo fulani sanjari na harakati za kigaidi nchini Syria.”

Hapo awali, Mukhtar Al-Mousawi, mbunge mwingine wa Iraq, pia alikuwa ameonya juu ya harakati za makundi haya ya chini kwa chini na kutoa wito wa wanachama wao kuwekwa kwenye orodha nyeusi za kimataifa.