Malezi ya kijinsia kwa watoto: Tuseme nini na kuanzia umri gani?

Kuanzishwa kwa malezi ya kijinsia kuanzia “umri wa kutofautisha”, si umri wa kuzaliwa

Nyaraka za Kiislamu zinaona mwanzo halisi wa malezi ya kijinsia ni “umri wa kutofautisha” (سن التمییز); yaani wakati mtoto anapopata uwezo wa kutambua mema na mabaya kwa msingi na kuelewa kanuni rahisi (takriban miaka 6–7).

Aya ya 58 ya Surah Noor inasema kwamba hata watoto wanapaswa kuomba ruhusa kabla ya kuingia katika nyakati tatu za faragha (usiku, mchana mfupi, na baada ya sala ya jioni): «... لِیَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ...» (Noor:58).

Aya hii ina ujumbe wa malezi ulio wazi:

Mtoto “asiyekomaa” pia lazima afahamu maana ya faragha. Wazazi wanawajibika kuanzia takriban miaka 7, kuwafundisha watoto adabu ya kuingilia maisha ya ndoa. Ya’ani Qur’ani inafundisha dhana ya heshima na haya kabla ya ukuaji kamili wa tamaa.

Malezi ya kijinsia katika awamu ya utotoni (takriban miaka 3–12) na mikakati

Katika awamu hii, mtoto bado hana hisia za kijinsia tata, lakini udadisi wa mwili na hisia ya kuiga inakua. Mfumo wa mkakati wa awamu hii unategemea nguzo tatu muhimu:

Ulinzi: kudumisha usafi na huru wa mtoto

Ulinzi unalenga kuhifadhi usafi wa asili na masafi ya awali ya mtoto, ambayo ni hazina muhimu ya ukuaji wake. Katika mtazamo wa Kiislamu, tabia zisizo sahihi za mtoto ni matokeo ya kujifunza, si uharibifu wa asili. Hivyo, wajibu wa kwanza ni kulinda usafi wake. Mtume Muhammad (saw) alisema: «Bayna busturi al-’awladikum fi سن سبع سنين fa’farqiqoo baina**.

Hii ina maana kuanzia miaka 7, wavulana na wasichana wasilale chini ya pazia moja au kitanda kimoja. Hata watoto wa jinsia moja wanahitaji nafasi na kufunika mwili kwa ajili ya kujenga hisia ya faragha.

Pia, vichekesho na michezo inayohusisha mapenzi ya kijinsia inaweza kusababisha uchafu wa kujifunza, hata kama mtoto hajafahamu maana kamili.

Uangalizi: kusimamia udadisi na michezo

Uangalizi unahusu hali ya sasa ya mtoto. Sehemu hii muhimu inajumuisha uangalizi wa udadisi wa kijinsia, michezo inayofanana na mapenzi, na kuzuia mafunzo mabaya kama unyanyasaji wa kijinsia au kupata taarifa zisizo sahihi kutoka kwa rika wa umri sawa.

Mtoto anaweza kuuliza: “Nimetokea wapi?”, “Kwa nini mwili wa wasichana ni tofauti?” Hizi si dalili za matatizo, bali za ukuaji. Wajibu wetu ni kusimamia njia ya kutoa majibu.

Kwa mfano, mtoto wa miaka 6–7 akikuuliza: “Nimekuwaje?”, unaweza kusema: “Mungu alikuweka tumboni mwa mama kama mbegu ndogo, ulikua pale, kisha daktari akakusaidia kuja duniani.” Hakuna haja ya maelezo ya kina juu ya tendo la ndoa; hii ni sahihi na inafaa kwa umri wake.

Kuzuia: kufundisha haya na mipaka kuanzia umri wa kutofautisha

Kuzuia ni mtazamo wa baadaye, unaolenga kuzuia matatizo yanayoweza kuathiri maisha ya kijinsia ya mtoto baadaye. Lengo kuu ni kumfundisha mtoto heshima, haya, na mipaka ya kiimani kuanzia umri wa kutofautisha.

Kuanzia takriban miaka 7, inafaa kuanza kufundisha haya na kufunika mwili kwa wasichana, si kwa kuogofya bali kwa kuelezea uzuri wa heshima: “Ufunikaji huu ni heshima kwa mwili wako; Mungu anataka akuone kwa heshima.” Kwa wavulana, kufundisha utii na heshima: “Je, ungependa dada yako awe salama na na heshima?” Hii husaidia kuunda uelewa wa heshima ya kidini bila upendeleo.

Malezi ya kijinsia katika ujana (12–18) na mikakati

Ujana ni kipindi cha kuamsha na kustawisha tamaa ya kijinsia. Inahitaji mkakati wa malezi unaojikita katika angalizi, kuzuia na kujidhibiti. Lengo kuu ni kufundisha kujidhibiti, si kwa kuzizuia, bali kwa kuimarisha imani na uelewa wa nafsi.

Mikakati muhimu:

Kusimamia maingilio ya macho na vyombo vya habari

Qur’ani katika Surah Noor (30–31) inasisitiza ghadd al-basar (kufunga macho), mstari wa kwanza wa ulinzi. Hii si kwa barabara tu, bali ni kudhibiti kwa busara maudhui ya kidijitali. Kama Ali (as) alivyosema: “Macho ni wawakilishi wa mioyo.” Kuimarisha heshima ya nafsi

Makosa ya kijinsia mara nyingi huanzia mapungufu ya hisia na kujihisi kutokuwa na thamani. Katika Hikmah 449 ya Nahj al-Balagha: “Yeyote anayejiheshimu mwenyewe, tamaa zake zitakuwa chini yake.” Mtoto anapoheshimiwa nyumbani, heshima yake ya nafsi inamzuia kuuza thamani yake. Mafundisho muhimu

a) Maelezo ya kisayansi na yenye heshima kuhusu mijukuu ya ujana (hedhri, kuota usingizi, kuosha)

b) Kufundisha kawaida ya tamaa ya kijinsia na nafasi yake katika ndoa

c) Mafunzo ya kujidhibiti (mazoezi, kupanga ratiba, kufunga, kusimamia muda wa faragha)

d) Mazungumzo ya kuelewa na si lawama: “Tamaa hii ni ya kawaida; tuangalie njia sahihi ya dini.”

Malezi ya kijinsia katika ujana wa kati na mikakati

Katika ujana wa kati, tamaa inafika kilele. Nguzo kuu ni kujidhibiti, haya na ndoa kwa wakati. Hadithi zinaonya kuwa kuchelewesha ndoa bila sababu, ikiwa kutasababisha dhambi, wazazi wanashiriki dhambi. Ya’ani, ikiwa mtoto wako ana hali ya ndoa na anatamani, usicheleweshwe kwa sababu za mapambo au kulinganisha hadhi.

Mikakati ya mbadala: “Esta’faf”

Qur’ani kwa wale wasioweza kuoa inasema: «وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا...» (Noor/33). Estafaf si hali ya kupumzika, bali jitihada ya kudumisha usafi.

Nafasi ya tamaa ni nguvu ya kimsingi; ikiwa haitumiki, inapaswa kubadilishwa. Kujaza muda wa vijana na mazoezi makali, shughuli za sanaa, kisayansi na kijihadi hubadilisha nguvu ya kijinsia kuwa ubunifu. Kila kazi haina shughuli, ni adui wa usafi.

Mikakati ya kimuundo: kurahisisha ndoa (kutoa vizuizi vya kiutamaduni)

Suluhisho kuu ni ndoa. Qur’ani inasema: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی‌ مِنْکُمْ...» (Noor/32). Hii ni wito kwa jamii na wazazi, si vijana peke yao. Jamii ina jukumu la kuondoa vizuizi. Vivyo hivyo, kuoa kwa urahisi, kupunguza mahari, na kuanza maisha kwa kiwango cha chini ni suluhisho la kufanikisha ndoa rahisi.

Mikakati ya tabia: kuepuka faragha na mchanganyiko usio wa lazima

Hadithi nyingi zinakataza faragha na kuonekana kwa jina la asiye haram, zikiona kuwa ni eneo la shetani. Hii si kuondoa wanawake au wanaume katika jamii, bali ni kudumisha usalama wa mazingira.

Katika shule, nyumbani na hata mitandao ya kijamii, mipaka lazima iwe wazi. Vichekesho visivyo vya lazima, mazungumzo marefu, na kuwa peke kwa muda mrefu nyumbani vinaweza kusababisha dhambi. Uwazeshaji na uangalizi wa heshima na si wa kuingilia moja kwa moja ni mfano wa mkakati huu.

Malezi ya kijinsia katika mtazamo wa dini ni si kufundisha mbinu za kijinsia, bali kusimamia kujidhibiti hadi kufanikisha ndoa halali. Mfumo huu una nguzo tatu:

Kibinafsi: kuimarisha taqwa, heshima ya nafsi, na kusimamia mtazamo wa macho. Kikfamilia: kutoa mahitaji ya kihisia na kuepuka ukali katika ndoa. Kijamii: kudumisha mazingira salama na kurahisisha hali za kiuchumi kwa ajili ya ndoa.

Iwapo tutabaki kwenye mawazo tu bila kutoa njia salama (ndoa rahisi) na mbadala (mazoezi na kazi), tamaa itazidi kudhibiti. Suluhisho la Kiislamu si uhuru wa Magharibi, wala ibada ya kupiga mazoezi pekee; bali ni usimamizi wa busara na kurahisisha njia.

