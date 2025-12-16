Uingereza iko mbioni kupitisha ufafanuzi rasmi wa “chuki dhidi ya Waislamu”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Serikali ya Uingereza iko katika hatua za mwisho za kuidhinisha ufafanuzi rasmi lakini usio na nguvu ya kisheria wa dhana ya “chuki dhidi ya Waislamu” (anti-Muslim hatred). Ufafanuzi huu, kinyume na matarajio ya wengi, haujajumuisha moja kwa moja neno “Islamophobia / chuki dhidi ya Uislamu”, jambo ambalo limezua maoni na mijadala tofauti.

Kwa mujibu wa mtandao wa BBC, ufafanuzi huo umeandaliwa na Kikosi Kazi cha Islamophobia/Chuki dhidi ya Waislamu, na tayari umewasilishwa serikalini, huku sasa ukiwekwa katika mchakato wa mashauriano na wadau mbalimbali. Serikali ya Uingereza iliunda kikosi kazi hicho mwezi Februari mwaka huu, na pendekezo lake la mwisho liliwasilishwa mwezi Oktoba.

Kwa mujibu wa rasimu iliyopitiwa na BBC, “chuki dhidi ya Waislamu” inajumuisha kutenda au kuhamasisha vitendo vya uhalifu kama vile vurugu, uharibifu wa mali, unyanyasaji na vitisho vya kimwili, maneno, maandishi au njia za kielektroniki dhidi ya Waislamu, au dhidi ya watu wanaotazamwa kuwa Waislamu kwa misingi ya dini, kabila au mwonekano wao.

Ufafanuzi huo pia unataja dhana ya “uundaji wa taswira potofu na ubaguzi wa kikabila dhidi ya Waislamu”, ambapo – kwa mujibu wa kikosi kazi – Waislamu hupewa sifa za pamoja na zisizobadilika, hali inayochochea chuki dhidi yao bila kujali imani au mwenendo wa mtu binafsi.

Sehemu mojawapo inayozua mjadala ni matumizi ya dhana ya “racialisation” (kugeuza kundi kuwa la kikabila), ambayo baadhi ya maafisa serikalini wana wasiwasi kuhusu upana wa maana yake. Hata hivyo, Baroness Gohir, mjumbe wa kikosi kazi, amesisitiza kuwa ufafanuzi huo unaweka uwiano sahihi kati ya kuwalinda Waislamu na kuzuia misimamo mikali au kuathiri uhuru wa kujieleza.

Ingawa ufafanuzi huu hauna nguvu ya kisheria, unapangwa kutumika kama mfumo wa mwongozo kwa taasisi za serikali na za umma, ili kusaidia uelewa bora, usajili sahihi na mapambano yenye ufanisi zaidi dhidi ya ubaguzi na uhalifu wa chuki unaowalenga Waislamu nchini Uingereza.