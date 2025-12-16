Naibu Kamanda wa Vikosi vya Nchi Kavu vya Jeshi la Iran: Hatutakuwa waanzilishi wa mashambulizi kamwe

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Brigedia Jenerali Nozar Nemati, katika mahojiano yake siku ya Alhamisi pembezoni mwa Mkutano wa Pili wa Kitaifa wa Sayansi na Teknolojia Zinazochipukia na Zinazoongoza katika Sekta ya Ulinzi, uliofanyika katika Chuo Kikuu cha Kijeshi cha Imam Ali (a.s), alisema kuwa teknolojia za kisasa zina athari kubwa katika kubadili mizani ya nguvu, na iwe tunapenda au hatupendi, zina nafasi isiyoweza kuepukika katika vita vya leo na vya baadaye.

Aliongeza kuwa kwa ujumla, katika zama zote na vipindi vyote vya vita, teknolojia ya wakati huo imekuwa ikitumika. Kutumia teknolojia katika nyanja za ulinzi na operesheni sio jambo jipya. Hivyo, kwa kuzingatia mahitaji ya sasa ya vita vya ardhini, hasa katika vikosi vya nchi kavu, kuna haja ya teknolojia zinazotegemea akili mnemba (Artificial Intelligence), ambazo zinaweza kuharakisha kufikiwa kwa malengo ya maendeleo ya silaha na vifaa.

Naibu Kamanda huyo alieleza kuwa vikosi vya nchi kavu vimefuata na vinaendelea kufuata mbinu maalumu, na vimepanga kuendeleza silaha na vifaa vyenye nguzo nne kuu: usahihi, usahihi wa hali ya juu sana, uunganishaji wa kimtandao (network-centricity), na uwezo wa masafa marefu. Kwa kuzingatia mwelekeo huu ulioanza miaka michache iliyopita, wanatafuta pia kufikia malengo yao katika teknolojia zinazochipukia, ambazo nyingi zinaweza kusaidia kujenga vikosi vya kisasa vya nchi kavu.

Brigedia Jenerali Nemati alisema: kwa hakika, tunapolenga usahihi na usahihi wa hali ya juu sana, tunalenga kuunda nguvu ya kuzuia. Lengo letu katika kuimarisha jeshi sio vita, bali ni kuzuia vita. Kwa msingi huu, tunajiandaa, tunajipanga na tunajifunza.

Akisisitiza mkakati wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema:

“Kwa mujibu wa mkakati wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hatutakuwa kamwe waanzilishi wa mashambulizi.”

Kuhusu maadili katika vita, alisema kuwa katika ulinzi wanaokusudia kuutekeleza, wanalenga kuhakikisha kuwa raia au watu wasiohusika katika mapambano hawapati madhara yoyote katika uwanja wa vita. Wanazingatia kikamilifu maadili ya kidini na ya kimaadili, na hata kama ingewezekana kuisababishia adui hasara zisizotarajiwa katika operesheni fulani, maadili hayo hayataruhusu kufanya hivyo.

Naibu Kamanda wa Vikosi vya Nchi Kavu alisisitiza kuwa wanajitahidi kufanya mitandao yao iwe ya akili na yenye mwitikio, wakiongozwa na maadili na thamani za jamii yao. Alisema hawatafuti kwa namna yoyote kumiliki silaha za maangamizi makubwa, wala hawalengi kuharibu miundombinu ya kiraia, kwani haya ni sehemu ya maadili yao ya kitaaluma katika matumizi ya teknolojia zinazochipukia.

Brigedia Jenerali Nemati alikumbusha kuwa vikosi vya nchi kavu vina mpango wa kitaifa wa muda mrefu ambao hubaki thabiti hata pale viongozi au watu wanapobadilika.

Aliongeza kuwa adui bila shaka hufuatilia zana na mifumo yote anayoiona, na akasema: eneo walilopo lina nchi nyingi zisizo na kiwango cha juu cha usalama. Hali ya usalama nchini Iran inaonyesha wazi kuwa vifaa na silaha za majeshi ya ulinzi zimefikia kiwango kinachohitajika cha kuzuia, na jambo hili sio siri kwa jamii.

Akizungumzia umuhimu wa kuandaliwa kwa mkutano huo wa kitaifa, Naibu Kamanda alisema kuwa mkutano huo ni zao la juhudi kubwa za kielimu na ushirikiano mzuri kati ya taasisi za utafiti ndani na nje ya jeshi. Ni mkutano wa kimaono ya mbele na kiteknolojia, kwani maendeleo ya haraka ya sayansi na teknolojia duniani leo hayajaishia kwenye teknolojia pekee, bali pia yamebadili dhana za nguvu na uongozi wa baadaye.

Mwisho, Brigedia Jenerali Nemati alisema kuwa maendeleo yanaendelea kwa kasi kubwa, akiongeza: “Wananchi wetu wanaelewa maana ya mapinduzi, lakini ni lazima tufahamu kuwa mambo yanasonga kwa kasi ya kimapinduzi, na teknolojia nayo inasonga kwa kasi hiyo hiyo ya kimapinduzi.”

Mkutano wa Pili wa Kitaifa wa Sayansi na Teknolojia Zinazochipukia na Zinazoongoza katika Sekta ya Ulinzi ulifanyika siku ya Alhamisi katika Chuo cha Maafisa wa Vikosi vya Nchi Kavu vya Jeshi la Iran, kwa ushiriki wa maafisa wakuu na makamanda mbalimbali, akiwemo Brigedia Jenerali Hussein Dadrass, Naibu Kamanda Mkuu wa Jeshi, Brigedia Jenerali Nozar Nemati, pamoja na familia za mashahidi, akiwemo familia ya shahidi Mohsen Fakhrizadeh.