Araghchi: Marekani inaulazimisha ulimwengu kuelekea kwenye uvunjifu wa sheria na sheria ya msituni

Alieleza kuwa mahusiano kati ya Iran na Urusi ni ya kihistoria na yanahusisha nyanja zote, akisisitiza msimamo wa pamoja dhidi ya sera za kibeberu za Marekani. Alibainisha kuwa baada ya miaka 80 ya kutafuta utaratibu wa kimataifa unaofuata sheria, sasa nguvu inachukua nafasi ya sheria.

Kuhusu mazungumzo na Marekani (Witkoff), Araghchi alisema kuwa kutokana na upinzani wa Iran, ndani ya siku 12, Marekani ilihama kutoka kudai "kujisalimisha bila masharti" hadi kuomba "kusitisha mapigano bila masharti." Alihitimisha kwa kusema kuwa nchi hazina budi kuwa na nguvu ili kukabiliana na sera za utawala wa mabavu.