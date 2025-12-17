  1. Home
  2. service
  3. Habari za Iran

Araghchi: Marekani inaulazimisha ulimwengu kuelekea kwenye uvunjifu wa sheria na sheria ya msituni

17 Desemba 2025 - 13:31
News ID: 1762916
Source: ABNA
Araghchi: Marekani inaulazimisha ulimwengu kuelekea kwenye uvunjifu wa sheria na sheria ya msituni

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Seyed Abbas Araghchi, akizungumza na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha MGIMO nchini Urusi, alisema: "Tishio kubwa ni kwamba Marekani inaupeleka ulimwengu kwenye machafuko na sheria ya msituni, jambo ambalo litaifanya dunia kuwa mahali hatari zaidi."

Alieleza kuwa mahusiano kati ya Iran na Urusi ni ya kihistoria na yanahusisha nyanja zote, akisisitiza msimamo wa pamoja dhidi ya sera za kibeberu za Marekani. Alibainisha kuwa baada ya miaka 80 ya kutafuta utaratibu wa kimataifa unaofuata sheria, sasa nguvu inachukua nafasi ya sheria.

Kuhusu mazungumzo na Marekani (Witkoff), Araghchi alisema kuwa kutokana na upinzani wa Iran, ndani ya siku 12, Marekani ilihama kutoka kudai "kujisalimisha bila masharti" hadi kuomba "kusitisha mapigano bila masharti." Alihitimisha kwa kusema kuwa nchi hazina budi kuwa na nguvu ili kukabiliana na sera za utawala wa mabavu.

Your Comment

You are replying to: .
captcha