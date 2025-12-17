Msikiti wa Haram ya Imam Reza (a.s) - Mashhad, Iran, Unashikilia Rekodi ya Dunia kwa kuwa na Eneo Kubwa Zaidi Kuliko Misikiti Yote Duniani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Misikiti ni alama muhimu za ibada, historia na ustaarabu wa Kiislamu. Baadhi ya misikiti duniani imejengwa katika maeneo makubwa sana ili kuhudumia idadi kubwa ya waumini, hasa katika nyakati za ibada maalumu kama Hijja na Ramadhani. Ifuatayo ni orodha ya misikiti 10 yenye maeneo makubwa zaidi duniani:

1. Msikiti Mkuu wa Al-Haram – Makkah, Saudi Arabia

1_Uwezo: Takribani waumini milioni 2–4 wakati wa Hijja

Takribani waumini milioni 2–4 wakati wa Hijja 2_Ukubwa: Zaidi ya m² 356,000

Zaidi ya m² 356,000 3_Ndiyo msikiti mtukufu zaidi katika Uislamu na unaizunguka Al-Kaaba.

2. Msikiti wa Mtume (An-Nabawi) – Madinah, Saudi Arabia

1_Uwezo: Takribani waumini milioni 1–1.5

Takribani waumini milioni 1–1.5 2_Ukubwa: Karibu m² 400,000

Karibu m² 400,000 3_Una kaburi la Mtume Muhammad (SAW).

3. Msikiti Mkuu wa Algiers – Algiers, Algeria

1_Uwezo: Takribani waumini 120,000

Takribani waumini 120,000 2_Ukubwa: Karibu m² 270,000

Karibu m² 270,000 3_Ndiyo msikiti mkubwa zaidi barani Afrika.

4. Msikiti wa Faisal – Islamabad, Pakistan

1_Uwezo: Takribani waumini 100,000

Takribani waumini 100,000 2_Ukubwa: Karibu m² 130,000

Karibu m² 130,000 3_Unajulikana kwa usanifu wake wa kipekee usio na kuba.

5. Msikiti wa Hassan II – Casablanca, Morocco

1_Uwezo: Takribani waumini 105,000 (ndani na nje)

Takribani waumini 105,000 (ndani na nje) 2_Ukubwa: Takribani m² 90,000

Takribani m² 90,000 3_Una mnara mrefu zaidi wa msikiti duniani.

6. Msikiti wa Badshahi – Lahore, Pakistan

1_Uwezo: Takribani waumini 100,000

Takribani waumini 100,000 2_Ukubwa: Karibu m² 75,000

Karibu m² 75,000 3_Ni kati ya misikiti ya kihistoria yenye fahari kubwa.

7. Msikiti wa Istiqlal – Jakarta, Indonesia

1_Uwezo: Takribani waumini 120,000

Takribani waumini 120,000 2_Ukubwa: Karibu m² 120,000

Karibu m² 120,000 3_Ndiyo msikiti mkubwa zaidi Asia ya Kusini Mashariki.

8. Msikiti Mkuu wa Sheikh Zayed – Abu Dhabi, UAE

1_Uwezo: Takribani waumini 40,000

Takribani waumini 40,000 2_Ukubwa: Karibu m² 290,000

Karibu m² 290,000 3_Unajulikana kwa uzuri wa usanifu na mapambo ya kisasa.

9. Msikiti wa Jama Masjid – Delhi, India

1_Uwezo: Takribani waumini 25,000–30,000

Takribani waumini 25,000–30,000 2_Ukubwa: Karibu m² 30,000

Karibu m² 30,000 3_Ni miongoni mwa misikiti mikubwa na ya kihistoria India.

10. Msikiti wa Haram ya Imam Reza (a.s) – Mashhad, Iran

1_Uwezo: Zaidi ya waumini 700,000 katika eneo lote

Zaidi ya waumini 700,000 katika eneo lote 2_Ukubwa: Zaidi ya m² 600,000 (kompleksi nzima)

🔹Msikiti wa Haram ya Imam Reza (a.s) uliopo Mashhad, Iran, ndio msikiti wenye eneo kubwa zaidi duniani, ukiwa na zaidi ya square mita laki sita (600,000) na uwezo wa kuhudumia zaidi ya waumini laki saba (700,000) kwa wakati mmoja katika eneo lote la haram.

Hiyo ilikuwa ni orodha ya Misikiti 10 Yenye Maeneo Makubwa Zaidi Duniani.

Tanbihi: Ukubwa unakusudiwa ni Eneo zima la Msikiti - Sio Uwezo wa Idadi ya Waumini wanaingia ndani yake, kwa kutizama uwezo Msikiti wa Kwanza uwezo inakuwa ni Masjid Al-Haram, ndio unaongoza kwa kubeba watu wengi zaidi kuliko Misikiti mingine, kwa Mantiki Masjid Imam Reza a.s inakuwa ya Tatu Duniani kwa kutizama uwezo na Ukubwa wa eneo, lakini inakuwa ya kwanza Duniani kwa kutizama Ukubwa wa eneo tu.

Picha zaidi za Masjid Imam Reza (as):