Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri Mkuu wa Hungary, Viktor Orban, ametahadharisha kuwa hatua yoyote ya Umoja wa Ulaya (EU) ya kutwaa mali na fedha za Russia zilizozuiliwa bila idhini ya Budapest itakuwa ukiukaji wa sheria za Ulaya na anaiona kama “tangazo la vita”.

Orban alisema maafisa wa EU wanajaribu kuipuuza Hungary na kuendeleza ukiukaji wa sheria za Ulaya kwa uwazi, jambo analolinganishwa na tamko la vita. Ameshutumu Brussels kwa kuchochea mizozo na kutahakikisha Hungary haitahusika katika mpango huo, aliouita “uliopotoshwa”.

Wiki iliyopita, EU ilipiga kura ya kuzuia fedha za Benki Kuu ya Russia kwa muda usiojulikana, kwa kutumia mamlaka ya dharura ili kuepuka makubaliano ya pamoja ya wanachama.

Aidha, Orban ameonya kuwa tishio la Vita Vikuu vya Tatu vya Dunia linazidi, na kwamba “waliberali wa Ulaya wanaounga mkono vita” wanapinga mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Russia.