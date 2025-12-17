Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Kyiv / Moscow – Ripoti za Kimataifa - Mapigano makali kati ya Urusi na Ukraine yameendelea kushika kasi katika ukanda wa mashariki na kaskazini mwa Ukraine, huku Urusi ikidai kwamba vikosi vyake vimefanikiwa kuuteka kikamilifu mji wa Kupyansk (Kopyansk), uliopo katika mkoa wa Kharkiv — mji wenye umuhimu mkubwa wa kijeshi na kimkakati.

Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi vya Urusi, vikosi vya Moscow vimefanikiwa kuwasukuma nyuma wanajeshi wa Ukraine na kudhibiti maeneo muhimu ya mji huo, yakiwemo maeneo ya usafirishaji, vituo vya kijeshi na barabara kuu zinazounganisha Kharkiv na maeneo ya mashariki ya Ukraine.

Ukraine Yakanusha “Utekaji Kamili”

Hata hivyo, Serikali ya Ukraine imekanusha madai ya Urusi, ikisisitiza kuwa mapigano bado yanaendelea ndani na pembezoni mwa Kupyansk, na kwamba vikosi vyake vinaendelea kudhibiti baadhi ya maeneo muhimu ya mji huo. Maafisa wa kijeshi wa Ukraine wamesema kuwa hali ya uwanja wa mapambano bado ni “ya kubadilika” na kwamba hakuna upande uliopata udhibiti wa mwisho kwa sasa.

Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema kuwa Kupyansk imekuwa kitovu muhimu cha vifaa na usambazaji wa wanajeshi, jambo linaloufanya mji huo kuwa lengo kuu la pande zote mbili.

Urusi Yazidi Kusonga Katika Maeneo Kadhaa

Mbali na Kupyansk, Urusi pia imedai kufanya maendeleo ya kijeshi katika maeneo ya Donetsk, pamoja na kushinikiza mashambulizi karibu na mipaka ya kaskazini ya Ukraine. Moscow inasema operesheni zake zinalenga “kulinda usalama wa kitaifa” na “kuzuia upanuzi wa NATO”, hoja ambazo Kyiv na washirika wake wa Magharibi wamekuwa wakizipinga vikali.

Ushiriki wa Vikosi Rafiki: Taarifa Tofauti

Katika siku za hivi karibuni, kumekuwepo na taarifa na madai yanayosambaa katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii kuhusu uwepo au msaada wa vikosi kutoka baadhi ya nchi washirika wa Urusi, ikiwemo Belarus, Chechnya (vikosi vya ndani ya Urusi) na Korea Kaskazini.

Hata hivyo, kuhusu China, hakuna uthibitisho huru wala tamko rasmi kutoka Beijing linalothibitisha ushiriki wa moja kwa moja wa vikosi vya kijeshi vya China katika mapigano ya Ukraine. China imekuwa ikisisitiza msimamo wake wa kutaka suluhu ya kidiplomasia na kuepuka kuhusishwa moja kwa moja na vita.

Hali ya Kijeshi Bado Ni Tete

Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema kuwa madai ya “utekaji kamili” wa miji katika vita vya kisasa mara nyingi hutofautiana kati ya upande mmoja na mwingine, na ukweli halisi hujitokeza baada ya muda, kupitia uthibitisho wa vyanzo huru au mabadiliko ya kudumu ya mstari wa mapigano.

Kwa sasa, hali ya Kupyansk inaelezwa kuwa bado ni ya mvutano mkubwa, huku mashambulizi ya mabomu, droni na silaha nzito yakiendelea kuripotiwa katika maeneo ya karibu.

Athari za Kibinadamu

Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya raia kuyahama makazi yao, huku miundombinu muhimu kama hospitali, shule na huduma za umeme ikiendelea kuathirika. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya juu ya kuongezeka kwa hali ngumu ya maisha kwa raia, hasa wakati wa msimu wa baridi.

Muhtasari wa Habari

1_ Urusi inadai kuudhibiti kikamilifu mji wa Kupyansk

2_ Ukraine inakanusha na kusema mapigano bado yanaendelea

3_Hakuna uthibitisho huru wa kimataifa unaothibitisha ushindi wa mwisho

4_Hali ya kijeshi bado ni tete na inabadilika kwa kasi.