Venezuela yaamuru Jeshi la Wanamaji kuandamana na meli za mafuta katikati ya mzingiro wa baharini wa Marekani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa maafisa wa Venezuela, uamuzi huo unalenga kulinda uhuru wa taifa na kulinda mauzo muhimu ya nishati, ambayo bado ni mhimili mkuu wa uchumi wa nchi hiyo. Meli hizo zinadaiwa kuelekea kwa wanunuzi wa Asia, wakiwemo washirika wa muda mrefu wanaoendelea kuagiza mafuta ya Venezuela licha ya vikwazo vya Marekani.

Hatua hiyo inaongeza kwa kiasi kikubwa mvutano wa kikanda na kimataifa, kwani kupeleka vikosi vya kijeshi kuandamana na meli za kibiashara kunaingiza kipengele cha kijeshi katika mzozo wa kiuchumi na kisiasa ambao tayari ni tete kati ya Washington na Caracas. Mamlaka za Venezuela zimeelezea hatua za Marekani kama “vita vya kiuchumi”, zikiishutumu Washington kwa kujaribu kukaba mauzo ya mafuta ya nchi hiyo kupitia vitisho baharini.

Rais Maduro, katika kauli zilizosambazwa na vyombo vya habari vya serikali, alisisitiza kuwa Venezuela haitaruhusu rasilimali zake kutaifishwa au kuzuiwa, akisema kuwa majeshi ya ulinzi yanatekeleza wajibu wao wa kikatiba wa kulinda mali za taifa na kuhakikisha uhuru wa usafiri baharini. Pia alionya kuwa kuingiliwa kwa meli zinazopeperusha bendera ya Venezuela au zilizokodishwa na nchi hiyo kutachukuliwa kama kitendo cha uhasama.

Kwa mtazamo wa Marekani, shinikizo la baharini ni sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha utekelezaji wa vikwazo dhidi ya Venezuela, kwa lengo lililotajwa la kuishinikiza serikali ya Maduro kuhusu masuala ya utawala, demokrasia na usalama wa kikanda. Washington hapo awali imeonya kampuni za usafirishaji, bima na waendeshaji wa bandari dhidi ya kuwezesha mauzo ya mafuta ya Venezuela.

Wachambuzi wanasema agizo la kuandamana na meli linaweza kuwa na athari pana, zikiwemo:

1_Kuongezeka kwa hatari ya matukio ya kijeshi au makosa ya kimahesabu katika maji ya kimataifa

2_Kuongezeka kwa gharama za bima na usafirishaji kwa meli za mafuta

3_Kuongezeka kwa mgawanyiko wa kisiasa kati ya nchi zilizo upande wa Marekani na zile zinazoendelea kushirikiana na Venezuela katika nishati

Waangalizi wa kimataifa na wataalamu wa sheria za baharini wanafuatilia kwa karibu hali hii, kwani mgongano wowote baharini unaweza kuathiri masoko ya nishati ya dunia na kuibua changamoto kwa misingi ya uhuru wa usafiri baharini chini ya sheria za kimataifa.

Kwa sasa, uamuzi wa Venezuela unatuma ujumbe ulio wazi: licha ya shinikizo linaloongezeka kutoka Washington, Caracas imeazimia kuendelea kusafirisha mafuta yake—hata kwa kutumia nguvu ikiwa italazimika.