Guterres: Mashambulizi ya Waisraeli dhidi ya Ukingo wa Magharibi yanapaswa kulaaniwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Antonio Guterres ametangaza kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi wa Kizayuni dhidi ya wakazi wa Ukingo wa Magharibi, kukalia ardhi zao na kuharibu nyumba zao ni jambo la kulaaniwa. Aliongeza kuwa sheria za kimataifa kuhusu ulinzi wa haki za binadamu lazima zilindwe kote katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu, hasa Mashariki mwa Jerusalem (Quds).

Kuhusu Ukanda wa Gaza, Guterres alisema utawala wa Israel unawajibika kurahisisha mchakato wa kuingiza misaada ya kibinadamu. Alisisitiza haja ya kumaliza mateso ya muda mrefu ya Wapalestina na kuhimiza utekelezaji wa suluhisho la mataifa mawili.