Hafla ya Uzinduzi wa "Mausu‘ah ya Maarifa ya Kishia" Yafanyika / Mfumo wa Kimaarifa wa Kuutambulisha Ushia kwa Msingi wa Akili na Uelewa wa Pamoja

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hafla ya uzinduzi wa kitabu kikubwa cha kielimu “Mausu‘ah ya Maarifa ya Kishia” ilifanyika leo Alhamisi, tarehe 27 Azar 1404 Hijria Shamsia, kwa ushiriki wa wanazuoni wa vyuo vya kidini (Hawza), vyuo vikuu, watafiti na wageni kutoka nchi mbalimbali. Hafla hiyo ilifanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s) mjini Qom, chini ya kaulimbiu:

“Kuitambulisha Madhehebu ya Kishia katika Dunia ya Leo; Mahitaji na Changamoto.”

Katika hafla hiyo, hotuba zilitolewa na:

1_Ayatullah Ramezani , Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s),

, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s), 2_Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Muhammad Taqi Subhani , Rais wa Taasisi ya Al-Bayan lil-Tawasul wal-Ta’sil,

, Rais wa Taasisi ya Al-Bayan lil-Tawasul wal-Ta’sil, 3_Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ahmad Wa‘ithi , Mkuu wa Ofisi ya Tablighi ya Kiislamu,

, Mkuu wa Ofisi ya Tablighi ya Kiislamu, 4_Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Mohsen Al-Wayri , Mkuu wa Idara ya Historia katika Chuo Kikuu cha Baqir al-‘Ulum (a.s),

, Mkuu wa Idara ya Historia katika Chuo Kikuu cha Baqir al-‘Ulum (a.s), 5_Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Kalb Jawad Naqvi , Katibu Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa India,

, Katibu Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa India, 6_Na Dkt. Muhammad Ali Rabbani, Mkurugenzi Mkuu wa Ushirikiano wa Kielimu na Vyuo Vikuu wa Shirika la Utamaduni na Mawasiliano ya Kiislamu.

Ayatullah Ramadhani katika hotuba yake alisisitiza kuwa akili na hoja za kielimu ndizo msingi mkuu wa utafiti wa Kiislamu. Alisema:

“Ikiangaliwa Qur’ani Tukufu, kuna takribani aya mia tatu zinazosisitiza umuhimu wa kufikiri na kutafakari. Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya 10 ya Surat Al-Anbiyaa: ‘Kwa hakika tumekuteremshieni Kitabu ambacho ndani yake mna mawaidha yenu; je, hamfikirii?’”

Aliongeza kuwa kupuuzwa kwa fikra na ta‘aqqul katika jamii za Kiislamu ni changamoto kubwa, na kwa sababu hiyo, marehemu Sheikh Kulayni (r.a) alianza kitabu chake Al-Kafi kwa mlango wa “Akili na Ujinga.” Akasisitiza kuwa mada zote zinazohusiana na Ushia zinazotaka kuwasilishwa kwa dunia lazima zijengwe juu ya hoja na mantiki ya kielimu.

Aidha, alieleza kuwa kazi za utafiti lazima ziwasilishwe na wataalamu na zipitiwe katika uhakiki na uhakiki mkali, kwa kuwa utafiti usiokosolewa hupoteza uhai na maendeleo yake ya kielimu.

Kwa upande wake, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ahmad Wa‘ithi, Mkuu wa Ofisi ya Tablighi ya Kiislamu, alisema kuwa uwanja wenye athari kubwa zaidi katika kusambaza maarifa ya Kishia leo ni anga ya kidijitali na vyombo vya habari. Alifafanua kuwa mazingira ya mitandao hayahitaji uwepo wa kimwili, hayategemei eneo maalumu, na yana uwezo wa kufikia hadhira ya kimataifa kwa ufanisi mkubwa.

Alibainisha kuwa shughuli zinazotegemea uwepo wa kimwili na taasisi rasmi zinakabiliwa kwa sasa na vikwazo vingi, vikiwemo vikwazo vya kimataifa, masharti ya kisheria, pamoja na kuongezeka kwa harakati za mrengo wa kulia na chuki dhidi ya Iran na Uislamu katika nchi za Magharibi.

Naye Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Muhammad Taqi Subhani alisema kuwa “Mausu‘ah ya Maarifa ya Kishia” ni kazi iliyolenga kuutambulisha Ushia kwa misingi ya akili na uelewa wa pamoja wa kibinadamu.

Alisema ujumbe mkuu wa mkutano huo ni kutambua fursa na uwezo uliopo, kuelewa mahitaji kwa usahihi, na kuunda mshikamano baina ya taasisi za kielimu na kitamaduni za Kishia kwa lugha na mitazamo mbalimbali, ili kujaza pengo la kielimu na kitamaduni lililopo.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Mohsen Al-Wayri alieleza kuwa Mausu‘ah ya Maarifa ya Kishia ni mfumo kamili, uliopangwa kwa weledi, wa utambuzi wa Ushia (Shi‘a Studies).

Alisisitiza kuwa katika zama za sasa, uandishi wa ensaiklopidia za Kishia umepata nafasi ya kipekee, kwani leo Waislamu wa Kishia si tena kundi dogo lisilojulikana, bali wamekuwa washiriki wenye ushawishi katika ulingo wa kimataifa. Aliongeza kuwa nafasi ya Ushia duniani ni pana zaidi kuliko siasa na mipaka ya kieneo.

Alibainisha kuwa madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s) yana uwezo mkubwa wa kujibu changamoto za kielimu, kimaadili na kiroho za dunia ya leo, na akatoa wito wa kuanzishwa harakati mpya ya uandishi wa ensaiklopidia ili kuwasilisha urithi wa kielimu wa Kishia kwa mpangilio na kwa kiwango cha kimataifa.

Katika sehemu nyingine ya hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Kalb Jawad Naqvi alisema kuwa muswada huu mkubwa ni ushahidi wa miujiza ya kielimu ya Ahlul-Bayt (a.s). Alisema kuwa wakati Ulaya ilikuwa katika giza la ujinga, Waislamu walikuwa katika nuru ya maarifa kwa kushikamana na mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s).

Aidha, Dkt. Muhammad Ali Rabbani alisisitiza kuwa kuitambulisha Ushia katika dunia ya leo ni suala la kimaaarifa, kistaarabu na la ujenzi wa ustaarabu. Alisema kuwa uzinduzi wa Mausu‘ah hii si hafla ya kawaida, bali ni tamko la kielimu linaloonesha kuwa Ushia uko tayari kuwasilisha maarifa yake kwa njia ya kisayansi, yenye hoja na ushahidi, na kuingia katika mazungumzo ya kielimu na mikondo mingine ya fikra duniani.

Mwisho wa hafla, mbele ya wanazuoni na wasomi mbalimbali, “Mausu‘ah ya Maarifa ya Kishia” ilizinduliwa rasmi, ikiwa hadi sasa imeshachapishwa katika juzuu 15, kama kazi kubwa na ya thamani katika uwanja wa maarifa ya Kiislamu na Kishia.